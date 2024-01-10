Калифорнийский университет создаст Центр квантовой науки в Лос-Анджелесе

Калифорнийский университет (UCLA) приобрел бывший торговый центр за 700 млн долларов для создания исследовательского центра.

Калифорнийский университет в городе Лос-Анджелес (UCLA) планирует превратить бывший торговый центр в исследовательское учреждение. Здание площадью 700 000 квадратных футов находится в двух милях от главного кампуса университета в Уэствуде на юге штата Калифорния.

Речь идёт о бывшем торговом центре Westside Pavilion, который теперь назовут UCLA Research Park.

В нем будут размещены Калифорнийский институт иммунологии и иммунотерапии при UCLA, Центр квантовой науки и инженерии при университете и многое другое, — сообщил губернатор Гэвин Ньюсом на своих страницах в социальных сетях.

Он добавил, что на создание исследовательского центра потребуется чуть более трех лет. Еще два года понадобятся для привлечения «лучших и самых талантливых» сотрудников.

“Он станет современным центром исследований и инноваций, который объединит ученых, корпоративных партнеров, государственные агентства и стартапы для изучения новых областей и достижения прорывов, которые могут принести общее благо,” — сказал ректор университета UCLA Джин Блок на пресс-конференции в здании учебного заведения.

Торговый центр Westside Pavilion был закрыт несколько лет назад; в 2019 году Google арендовал недвижимость и планировал использовать ее как офисное пространство, но проект не был реализован.

Однако техногигант помог обеспечить приобретение площадей университетом UCLA, как указано в заявлении университета.

UCLA не раскрыл стоимость покупки, но компании Hudson Pacific Properties и Macerich, занимающиеся смешанной застройкой недвижимости, которые владели местоположением на правах совместного предприятия, заявили, что оно было приобретено Калифорнийским университетом за 700 миллионов долларов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship