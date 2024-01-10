Украина внесла Subway в список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло американскую компанию Subway в список международных спонсоров войны.

“Компания Subway, всемирно известная франшиза быстрого питания, позиционирует себя как здоровую альтернативу традиционному фаст-фуду. Она заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в России, финансируя смерть украинцев,” – говорится в официальном сообщении Национального агентства.

Как сообщает представитель украинского правительства, более 500 ресторанов компании Subway “продолжают свою работу на рынке агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ”.

“Кроме того, Subway активно рекламирует свою деятельность через российские социальные сети, находящиеся под санкциями, и доставляет еду через сервисы “Яндекс”, сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами России, страны-агрессора, – говорится в пресс-релизе украинского антикоррупционного ведомства. – После начала полномасштабного вторжения компания не уменьшила свою деятельность в России, и руководство компании не предприняло попыток осудить войну России против Украины».

Информации о реакции руководства Subway о внесении в список спонсоров войны пока не поступало, однако на сайте компании размещено сообщение о помощи украинским беженцам совместно со следующим заявлением:

«Subway не имеет корпоративных ресторанов в России. Существует около 450 франчайзинговых ресторанов в России, каждый из которых находится в независимой собственности и под управлением местных предпринимателей, которые управляются независимым генеральным директорами, а не корпоративными сотрудниками Subway. Subway не контролирует напрямую эти независимые франчайзы и их рестораны, имеет ограниченное понимание их повседневной деятельности».

Кроме того, Subway обязуется не осуществлять никаких прямых инвестиций и не открывать рестораны в России.