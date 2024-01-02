В Сакраменто дикая индейка отключила от электричества 4248 домов

25 декабря 2023 года стало известно, что непосредственно в канун Рождества в городе Сакраменто дикая индейка угодила в линии электропередач, тем самым лишив света 4248 домов.

Сотрудники муниципальной коммунальной службы дали свои комментарии по поводу сложившейся ситуации. В линиях электропередач ремонтники заметили дикую индейку. Ситуация, прямо скажем, не совсем стандартная, но специалисты сразу же приступили к устранению неполадок. Ситуация произошла 24 декабря в полдень.

Как оказалось, в провода случайно влетела целая стая диких индеек, одна из которых и застряла. На устранение последствий инцидента ушло около 12 часов. К ночи удалось вернуть электричество.

Популяция диких индеек продолжает расти в столичном регионе штата Калифорния, и они довольно часто являются виновниками различных новостей.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship