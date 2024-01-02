В Калифорнии прогнозируется недостаток бюджета в размере $68 млрд

2024 финансовый год для Калифорнии по прогнозам аналитиков будет непростым: специалисты уверены, что штат ожидает серьезная нехватка бюджета размером в шестьдесят восемь миллиардов долларов.

Эксперты из Калифорнийского офиса законодательных аналитиков предполагают резкое снижение доходов штата в период с 2024 по 2025 финансовый год. Сумма будет до шестидесяти восьми миллиардов долларов США меньше запланированной. Оценить истинный масштаб падения дохода удалось лишь осенью минувшего года, когда был увеличен период подачи налоговых деклараций, а также уплаты налога на доход.

Повышение стандартной ставки Федеральной Резервной Системы (ФРС) также сказалось на бюджете Калифорнии. В общей сложности, начиная с конца весны позапрошлого года, она возросла на пятьсот двадцать пять пунктов.

Этот дефицит бюджета легко можно сравнить с падением дохода в ходе рецессии, которая произошла в период с 2007 по 2009 год. Чтобы справиться с этой проблемой, власти будут вынуждены сократить расходы и начать брать деньги из «Фонда чёрного дня», сумма заимствования из “Фонда черного дня” должна будет составить тридцать семь миллиардов долларов США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship