В новогоднюю ночь Украина подверглась атаке рекордного количества российских беспилотников

Обломки от сбитого российского беспилотника попали в жилые дома в Одессе, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Россия и Украина сообщили о жертвах в результате атак в понедельник, на фоне выступлений президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Обе стороны вели обстрелы и атаковали беспилотниками.

Назначенный Россией глава оккупированной Донецкой области на востоке Украины заявил, что в результате обстрела города Донецка погибли четыре человека и еще 13 получили ранения.

На юге Украины глава ОВА Олег Кипер заявил, что обломки от сбитого российского беспилотника попали в жилые дома в Одессе, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.

ПВО Украины сбила несколько беспилотников во Львовской области на западе Украины, сообщили официальные лица.

В целом, ВВС Украины заявили в понедельник, что Россия запустила рекордное количество беспилотников – 90 штук, а украинские ПВО сбили 87 из них.

В заранее записанном новогоднем обращении к народу Путин говорил об единстве в обществе и подчеркнул, что Россия никогда не отступит в войне с Украиной.

Зеленский в новогоднем обращении заявил, что в 2024 году Россия «почувствует на себе гнев нашего отечественного производства», включая «как минимум миллион» украинских беспилотников.

Он упомянул недавний удар ВСУ по российский кораблю в крымском порту, заявив, что «наши действия в Черном море стали темной главой» в истории российского флота.