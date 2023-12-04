Из Лондона до Нью-Йорка долетел самолёт, используя экологически чистое топливо

Из Лондона до Нью-Йорка долетел самолёт, используя исключительно экологически чистое топливо.

В конце ноября 2023 года состоялось грандиозное событие в истории гражданской авиации: из Лондона в Нью-Йорк вылетел пассажирский борт VIR100 авиакомпании Virgin Atlantic на 100% экологическом авиационном топливе, SAF.

Самолет американского происхождения Boeing 787 с двигателем от Роллс Ройс отправился из Хитроу, главного аэропорта Туманного Альбиона, и приземлился в международном аэропорту города Нью-Йорк имени Джона Кеннеди без использования ископаемого топлива.

Разработчики SAF заявляют, что для его производства использовались кулинарные масла и жиры животного происхождения с добавлением небольшого количества синтетического керосина – его произвели из отходов кукурузы.

Знаменитый эпатажный владелец авиакомпании Virgin Atlantic Ричард Брэнсон рассказал, что на рейсе VIR100 присутствовали лишь ученые и работники различных медиа проектов, обычных пассажиров и груза на борту не было. Его компания надеется, что этот полет сможет доказать, что SAF может стать безопасной заменой ископаемого топлива, и что он совместим с современными самолетами.

Инновационный перелет состоялся в штатном режиме. По заявлениям Virgin Atlantic, использование SAF сократит выбросы самолета на 70%, хотя скептики сильно сомневаются в том, что SAF поможет в решении проблемы воздействия авиации на климат.

Экологов в принципе этот трансатлантический перелет не впечатлил, некоторые из них называют его “зеленой профанацией” – так называют деятельность или продукцию копаний, которые вводят в заблуждение общественность, утверждая, что то, что они делают, является экологически чистым продуктом или активностью.

Несмотря на новости об успешном первом перелете на экотопливе через Атлантический океан, многие специалисты авиации все еще скептически относятся к тому, что организаторам перевозок удастся осуществить амбициозный план Белого дома и производить 3 миллиарда галлонов экологически чистого авиационного топлива в год к 2030 году.

Тем не менее, обратно в Лондон самолет полетит на обычном авиационном керосине.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship