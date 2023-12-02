Поляки не пропускают военные грузы США в Украину?

Украинский активист и волонтер фонда «Европа без бартеров» Павло Кравчук сообщил в Фейсбуке о том, что польские протестующие не впускают в Украину правительственную помощь США через польско-украинскую границу:

«Получил комментарий от компании SAFE Boats, логотип которой засветился на фото грузовика с лодкой, о котором вчера блокаторы из «Конфедерации» заявили, что ее задержали и послали в конец очереди, поскольку это “дорогая яхта”, оформленная как гуманитарная помощь.

“SAFE Boats International предоставила … 27-футовые патрульные лодки типа “Кабина с возможностью обхода” (Walk Around Cabin) для Украины. Это часть программы помощи от правительства США. Предоставленные SAFE Boats суда предназначены для использования как правительственные патрульные суда и не предназначены для использования в качестве частных яхт”, добавил украинский волонтер.

По словам Павло Кравчука, не совсем понятно какая лодка находится под чехлом, однако он считает, что, блокируя гуманитарные грузы на границе, польские активисты наносит ущерб экономике Украины и задерживает жизненно важные поставки, включая военные грузы.

Ранее сообщалось о активизации движения среди польских дальнобойщиков, которые чрезвычайно недовольны демпингом цен на грузоперевозки со стороны их коллег. На данный момент по обеим сторонам границы скопились огромные очереди из дожидающихся досмотра грузовиков.

Штаб-квартира SAFE Boats International находится в штате Вашингтон и предлагает своим клиентам широкий спектр патрульных катеров.