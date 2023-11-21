Конфликт вокруг Украины вызвал дилемму среди американских евангельских христиан из-за действий украинского правительства по отношению к церквям и религиозным деятелям. Эти действия, такие как обыски храмов, использование детекторов лжи при допросах священников, домашний арест руководителей церквей, а также угрозы запрета религиозных организаций, связанных с соседней страной, вызвали беспокойство в среде евангельских христиан, заботящихся о свободе вероисповедания в мире. Об этом пишет Джонни Уильямс в своей колонке для Christianity Today.

Изначально, американские евангельские христиане сильно поддерживали Украину, особенно после вторжения России. Однако последние события вызвали у них сомнения в продолжении поддержки этой страны, особенно с учетом роли США в этом конфликте. Это привело к появлению различных точек зрения на поддержку Украины как среди обычных американцев, так и среди политических лидеров.

Автор христианского журнала приводит вопрос бывшего комментатора Fox News Такера Карлсона, заданный бывшему вице-президенту Майку Пенсу об избыточности американской помощи Украине.

В частности, в июле этого года Такер Карлсон спрашивал бывшего вице-президента Майка Пенса, могут ли избиратели-христиане с чистой совестью продолжать поддерживать помощь США Украине и Владимиру Зеленскому в войне с Россией.

«Правительство Зеленского проводило рейды в монастырях, арестовывало священников – фактически была запрещена христианская конфессия», – добавил Карлсон, имея в виду Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Некоторые евангельские христиане начали выражать более благожелательное отношение к российскому президенту Владимиру Путину из-за его утверждения традиционных семейных ценностей. Этот поворот вызван также эсхатологическими убеждениями, согласно которым некоторые видят Путина как фигуру, выполняющую определенные предсказанные религиозные сценарии.

Более того, в статье американского журналиста упоминается о неоднозначном христианском проповеднике Пэте Робертсоне, который высказался, что Путин был «вынужден Богом» вторгнуться в Украину в качестве подготовки к войне против Израиля, которая, по мнению некоторых, станет Апокалипсисом.

Однако, мнения евангельских христиан разнообразны и неоднозначны. Некоторые политики, включая бывшего вице-президента США Майка Пенса, обещают продолжать поддерживать Украину. В то время как другие, включая бывшего президента Дональда Трампа, выражают скептицизм по поводу продолжения финансовой помощи.

Ситуация обострилась еще больше из-за обвинений в адрес украинских властей в поддержке России со стороны членов Украинской православной церкви. Это вызвало обеспокоенность и сомнения у части американцев, включая евангельских христиан, о том, каким образом украинское правительство реагирует на внутренние религиозные структуры и их связь с Россией.