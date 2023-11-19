Калифорнийский мегаполис Сан-Франциско в эти дни принимал представителей из 21 государства Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которых приходится около 40% мирового населения (чуть менее 3 миллиардов человек), приблизительно 54 % ВВП и 44% мировой торговли.

Среди гостей мирового события были представители различных государств, в том числе России, США, Китая, Тайваня и Мексики. Российскую Федерацию на полях АТЭС представлял заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

“Наша страна рассматривает данную площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР, а также формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе,” – заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, округ Колумбия.

Российские политологи вовсю комментируют мероприятие, которое проходило несколько дней в виде диалога и привело к подписанию соглашений между представителями государств. Чаще всего они констатируют бесперспективный результат России в отношениях с США.

В свою очередь, Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Москвой через представителя Оверчука, который заявил о подписании итоговой декларации саммита с учётом позиции России.

“Декларация принята. Она принята путем консенсуса. Всё учтено. Это спокойный, рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы, о которых я уже сказал, в том числе и проблему климата, проблему цифровой трансформации, проблемы прав женщин. Это позволяет нам двигаться дальше в рамках перуанского председательства, которое наступило,” – заявил Алексей Оверчук в беседе с журналистами из России.

АТЭС существует с 1989 года, и создано для наращивания прогресса в экономике, процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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