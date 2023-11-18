В Калифорнии наступил сезон ливней

По всей Калифорнии сохраняется влажная погода. Синоптики прогнозируют очередной шторм, который подходит к районам вокруг Лос-Анджелеса и району Залива Сан-Франциско.

Светлое небо, которое прояснилось после первых ливней, прошедших в среду, снова начнет затягиваться уже сегодня. Ожидается, что количество осадков от следующего раунда дождей будет выше, чем в середине недели.

Дожди идут и в районах пустыни Мохаве, что является большой редкостью для здешних мест. Новые осадки ожидаются сегодня ночью, скорость которых может составить от 1 до 1,75 дюйма в час, которые могут сопровождаться грозами или сильными ливнями. Теплые дни придут в Южную Калифорнию начиная с понедельника.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship