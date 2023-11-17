Глава Пентагона призвал Конгресс продолжить оказание помощи Украине и Израилю

В пятницу Пентагон распространил сообщение, в котором министр обороны Ллойд Остин поблагодарил Конгресс за принятие законопроекта о продолжении финансирования правительства и призвал законодателей поддержать Украину и Израиль, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В распространенном Пентагоном сообщении Ллойд Остин поблагодарил Конгресс за принятие документа о продолжении финансирования правительства, которое, по его словам, гарантирует «нашим мужественным военнослужащим и преданному делу гражданскому персоналу получение зарплаты до наступления праздников».

Вместе с тем министр обороны США призвал Конгресс принять ассигнования на полный год. «Как мы уже давно поняли, работа в рамках краткосрочных непрерывных резолюций мешает работе сотрудников в осуществлении программ Министерства, а также подрывает нашу национальную безопасность и конкурентоспособность», – отмечается в заявлении главы Пентагона.

Остин также призвал законодателей как можно скорее рассмотреть и одобрить дополнительный запрос на финансирование военной помощи Украине и Израилю для поддержки «союзников и партнеров» Вашингтона в критический для них период. По его словам, это позволит осуществить «ключевые инвестиции в нашу оборонную промышленную базу».

«Эти инвестиции будут означать большее процветание для страны и большую безопасность за рубежом», – отмечается в заявлении главы Минобороны США.

Президент США Джо Байден подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом законопроект о временном финансировании правительства с целью избежать так называемого шатдауна – приостановки работы правительственных учреждений, которая могла произойти уже 17 ноября. Расходы на помощь Израилю и Украине в документ не вошли.