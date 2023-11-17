“Байден – это реальная и единственная альтернатива”

Мимо предсказаний, кто победит в 2024 году, не прошёл только ленивый. Часть «политических обозревателей» убеждены, что Трамп победить не может. Другие уверены, что только Байден может проиграть (и нужно срочно искать другого кандидата!). Нострадамусы все.

А на днях вышел опрос общественного мнения, в котором Байден проигрывает Трампу почти во всех ключевых штатах. И началась паника.

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Заменить Байдена уже практически невозможно. Для начала он должен сам снять свою кандидатуру. И тогда вместо него будут баллотироваться Харрис и пару маргиналов. Зарегистрироваться во всех штатах адекватные кандидаты уже не успеют.

Замена Байдена вряд ли приведёт к желаемому результату. Откуда такая уверенность, что демократы «по щучьему велению» номинируют более выигрышного кандидата? В этом месте фантазёры предлагают своего «очевидного» кандидата, который магически получит номинацию, или рассуждают о каком-то абстрактном среднестатистическом демократе. Deux ex machina!

У трампистов было 4 года для атак на Байдена и его репутацию. Я не хочу сказать, что это было бесполезное занятие – кого-то и в чём-то они обманули. Но при очень низком КПД. Им не удалось сделать из Байдена социалиста (он центрист) или запачкать его в коррупции (он один из самых честных политиков). Всё, что у них осталось, это давить на его возраст (Байден на 3,5 года старше Трампа).

Проблема с Байденом не в экономике, не во внутренней политике, не в международных отношениях и не в личных качествах. Точно так же, как с Хиллари Клинтон, проблема Байдена лишь в том, что он баллотируется в Президенты (что хочется им кушать).

И та же участь ждёт любого другого демократического кандидата. Если доказательств нет, они будут сфабрикованы. А у демократов даже не будет времени на контрмеры.

Поэтому абстрактные и теоретические альтернативы Байдену выглядят очень хорошо разве что на бумаге.

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Опросы общественного мнения за год до выборов имеют очень отдалённое отношение к самим выборам. Кроме того, что нельзя полагаться на один опросник, кроме того, что во всех опросниках существуют статистические и системные погрешности, ответы тех же самых избирателей в той же обстановке могут сильно отличаться за год до выборов.

А обстановка за год может измениться до неузнаваемости. Например, экономика (а ещё важнее восприятие избирателей) может улучшиться или ухудшиться. И какой-то процент избирателей может всё же отказаться от Трампа, если его признают виновным.

Вполне может быть, что за год до выборов часть избирателей хочет «кого-то другого», и это отражается в опросниках сегодня. Но когда перед ними снова станет выбор между сумасшедшим мерзавцем и «дедушкой Джо», я всё же надеюсь, что они не проголосуют против демократии и собственных интересов.

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Теперь давайте на секунду отбросим предсказания, опросы, панику… Во вторник в нескольких штатах прошли выборы в местные органы власти. Демократы победили сразу на нескольких фронтах.

В 2020 году Трамп победил в красном Кентукки 62–36%. Во вторник губернатор-демократ пошёл на второй срок с перевесом 52,5–47,5%. Он баллотировался на защите права женщины на аборт.

У Гленна Йангкина, республиканского губернатора Вирджинии, были явные президентские амбиции. Доноры пытались завербовать его баллотироваться против Трампа. Но внутри штата он хотел дополнительно ограничить право женщины на аборт. И для этого республиканцам нужно было получить контроль над конгрессом Вирджинии. Вместо этого демократы удержали контроль над сенатом и получили контроль над ассамблеей штата.

В Огайо, где Трамп победил дважды, избиратели проголосовали за поправку в конституции, гарантирующую право женщины на аборт.

В Пенсильвании – один из решающих штатов в 2020 году – демократы получили ещё одно место в верховном суде штата. Тема абортов доминировала в предвыборной кампании.

Дело в том, что в течение 50 лет Верховный Суд гарантировал право женщины на аборт на федеральном уровне. За 4 года у власти Трамп назначил трёх судей. Этого было достаточно, чтобы отменить 50 лет прецедента. Вскоре республиканцы начали ограничивать права женщин, практически запрещая аборты во многих штатах.

Поэтому вопрос абортов – это ракетное топливо для демократов. И в 2024 году оно не закончится.

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Я не занимаюсь предсказаниями. Но на сегодняшний день у Трампа есть абсолютно реальные шансы на победу. И вся про-демократическая и анти-трампистская коалиция может игнорировать эту угрозу только себе же назло.

Сам факт того, что после четырёх лет безумия, откровенной коррупции, нарушений конституции и законов, попытки государственного переворота, поражения в трёх гражданских судах (уже практически в четырёх), и находясь под следствием в четырёх криминальных делах, почти половина американцев продолжают поддерживать Трампа, не внушает оптимизма по поводу будущего США (с последствиями для всего мира).

Однако паниковать рано (и непродуктивно). Байден – это реальная и на сегодняшний день единственная альтернатива. И чем скорее все это поймут, тем лучше.

Дмитрий Абрамсон