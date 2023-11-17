Россияне наращивают объем гособлигаций США

Российский “Коммерсант”, основываясь на цифрах министерства финансов США, констатирует увеличение объема вложения в американские гособлигации российскими гражданами. Подобные заявления основаны на данных за сентябрь 2023 года, которые показывают объем увеличения вложений до 73 млн. долларов США.

Ранее эти показатели колебались вокруг отметки 30 млн. долларов США ежемесячно. Аналитики сообщают, что в сентябре интерес к американским облигациям со стороны россиян увеличился более чем в два раза. При этом чиновники России сокращают вложения в госдолг богатейшей страны мира с 2018 года.

Возможно, россияне продолжат наращивать темпы инвестиций в Америку в связи с тем, что курс рубля немного укрепился на мировых рынках валют. Таким образом российские инвесторы пытаются сохранить свои сбережения и по возможности еще и подзаработать на одном из самых устойчивых рынков облигаций. Лидерами по объему вложений в государственные бумаги США по-прежнему остаётся Япония и Великобритания.

Инвесторы продолжают доверять американцам, невзирая на огромный госдолг, который только увеличивается с каждым годом.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship