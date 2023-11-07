Американка украинского происхождения выдвигает свою кандидатуру в Палату представителей от Аризоны.

Катрина Шаффнер, американка украинского происхождения, из Месы (Аризона) объявила о своей кампании против нынешнего члена палаты представителей Энди Биггса, который, как убеждена девушка, стал слишком далек от жителей Аризоны.

Поэтому Катрина хочет выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии в Палату представителей от 5-го избирательного округа штата Аризона на выборах 2024 года.

По словам Шаффнер, являющейся активным членом сообщества в качестве волонтера в украинской волонтерской инициативе Cactus and Tryzub, к которой она присоединилась более года назад, жители Аризоны сталкиваются с такими проблемами, как завышенные цены на бензин, высокой стоимостью жизни, медицинскими долгами, плохим образованием.

А сейчас, по ее мнению, к этим проблемам добавились возросшие разногласия по поводу внешней политики. Катрина четко стоит на том, что помощь Украине не должна прекращаться, против чего выступает республиканец Энди Биггс.

Ее предвыборная кампания будет сосредоточена на экономике, образовании и национальной безопасности с упором на связь с местными сообществами.

Шаффнер говорит, что ее политическая идеология, вдохновлена ее бабушкой и дедушкой, которые эмигрировали в США после побега из нацистской Германии.