41% американцев считают, что США слишком много делают для поддержки Украины

С приближением суровых зимних месяцев в Украине мнения американцев относительно войны изменились, и теперь большинство считает, что США делают слишком много для помощи Киеву. Об этом свидетельствует новый опрос Gallup.

Согласно результатам октябрьского исследования, 41% американцев считаeт, что США делают слишком много для защищающейся от российской агрессии восточно-европейской страны. Отмечается, что в августе 2022 г. скептиков помощи Киеву среди американцев было всего 24%, а в июне 2023 года таковых оказалось 29%.

В октябре 33%, в сравнении с 43% в июне, считают, что США поставляют требуемое количество помощи, в то время как 25% убеждены, что США не предоставляют достаточное количество вооружения и гуманитарной помощи Украине.

В августе 2022 года большинство американцев, 66%, считали, что США должны поддержать Украину в деле защиты своих территорий, даже если это приведет к продолжительному конфликту. За год это мнение ослабло, но изменилось незначительно, поскольку 54% американцев сохраняют эту точку зрения. А 43% американцев теперь поддерживают попытки быстро окончить войну, даже если это означает, что Украина уступит часть территорий России.