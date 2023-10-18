Белый дом сдержал обещание по поставкам танков Украине

Американские военные подтвердили «Голосу Америки», что танки «Абрамс» в количестве 31 машины находятся в Украине, пишет VOA. Все обещанные Киеву администрацией президента Джо Байдена танки «Абрамс» прибыли в Украину.



Полковник Мартин О’Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке, сообщил «Голосу Америки», что все украинские военнослужащие, которые вместе с американскими тренировались на танках «Абрамс» в Германии, вернулись в Украину. По словам высокопоставленного военного офицера, 31 танк с боеприпасами и запасными частями уже находится в этой стране.



«Мы выполнили свою часть сделки. С этого момента они [украинцы] должны определить, когда и где они используют этот потенциал», — сказал О’Доннелл.



Военный чиновник пояснил также, что может пройти некоторое время, прежде чем «Абрамсы» будут отправлены на поле боя, поскольку ВСУ должны удостовериться, что у бронетехники есть все необходимые элементы поддержки, и определить, когда и где следует использовать эти танки для достижения максимального эффекта в бою против российских войск.



«Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать эту бронетехнику», – заявил О’Доннелл.



«Танк «Абрамс» – это чертовски хорошая бронетехника, но это не панацея. В конечном счете – решимость Украины добиться прорыва – важнее всего».



По словам президента Украины Владимира Зеленского, первый из 31 американского танка «Абрамс» был доставлен в Украину в конце прошлого месяца. Поставка была осуществлена быстрее, чем первоначально предполагалось и как раз – вовремя: для возможного использования в последние недели контрнаступления ВСУ против российских войск до наступления зимы.



«Абрамсы уже находятся в Украине и готовятся к усилению наших бригад», – написал Зеленский в Telegram 25 сентября.



«Абрамс» дополнит другие западные танки, уже находящиеся в арсенале Украины, поскольку она борется за возвращение оккупированных Россией территорий в восточных и южных регионах Украины.



Обязательство США пожертвовать танки «Абрамс» в начале этого года сопровождалось обещанием европейских стран поставить немецкие танки «Леопард-2», что Берлин не хотел одобрять без аналогичного обязательства со стороны Соединенных Штатов.



Великобритания была первой страной, которая согласилась отправить западные танки в Украину, предложив в январе этого года свои танки «Челленджер-2» (Challenger 2), которые прибыли весной.



После объявления Великобританией об этом, майор британской армии Ник Бриджес рассказал «Голосу Америки», что танки «Челленджер-2» могут «выдержать несколько попаданий и продолжать бой», даже несмотря на то, что они движутся медленнее, чем танки «Абрамс» и «Леопард-2».



«Бои в Украине становятся затяжными и необходим тяжелый танк, такой как «Челленджер», который может выдержать удар в большей степени, чем Т-72 [танк российского производства], который, вероятно, будет уничтожен уже во время первого обстрела», — сказал он «Голосу Америки».



В прошлом месяце в Украине российские войска впервые поразили танк «Челленджер-2». На опубликованном тогда видео видно, как горит сильно поврежденный танк, а источник в западных оборонных ведомствах подтвердил новостным агентствам, что это действительно танк «Челленджер-2», но что весь экипаж пережил атаку.



Украина запросила сотни западных танков для своего наступления. На сегодняшний день они получили десятки.



Украина активизировала ракетные удары и атаки беспилотников по целям, находящимся глубоко в тылу российских войск, в результате чего, некоторые части оккупированного Крымского полуострова стали постоянно подвергаться обстрелам.



Однако с приближением зимы украинским силам еще предстоит добиться решающего прорыва, и это вызывает беспокойство среди сторонников Киева и вопросы о будущем международной поддержки Украины.



Прибытие танков «Абрамс» в Украину произошло в связи с тем, что на прошлой неделе Соединенные Штаты предоставили Украине дополнительную военную помощь на сумму до 200 миллионов долларов. Пентагон заявил, что в пакет входит вооружение ПВО, такое как ракета AIM-9 Sidewinder, артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые ракеты TOW, а также снаряды калибра 155 мм и 105 мм.



Это было в 48-й раз, когда США использовали президентские полномочия по сокращению расходов для обеспечения украинских военных оборудованием из американских запасов, и это стало первым случаем с тех пор, как Конгресс исключил новую помощь Украине из законопроекта о временных расходах, принятого в прошлом месяце, чтобы предотвратить приостановку работы правительства.



США предоставили Украине помощь в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года на сумму около 44 миллиардов долларов.



У Пентагона все еще есть около 5 миллиардов долларов одобренного Конгрессом финансирования военной помощи Украине.



Вскоре после принятия законопроекта о временных расходах Палата представителей отстранила спикера Палаты Кевина Маккарти от занимаемой должности. Палата представителей США еще не проголосовала за нового спикера и судьба новой помощи Украине может зависеть от того, кто будет избран.