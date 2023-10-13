США ввели санкции против двух компаний за нарушение политики ограничения цен на российскую нефть

Под санкции попали компания Lumber Marine SA из ОАЭ и турецкая компания Ice Pearl Navigation Corp, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США в четверг объявили о введении санкций в отношении двух юридических лиц, владеющих судами, которые пользовались услугами Коалиции по ценовому потолку (Price Cap Coalition), при этом перевозя российскую нефть, проданную по цене выше установленного предела.



США также внесли эти суда в категорию заблокированной собственности.



«Эти действия демонстрируют нашу бдительность в контроле за соблюдением политики предельных цен, – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Мэтью Миллера. – Эта политика способствует стабильности мирового рынка, ограничивая доходы российского правительства от продажи нефти, поскольку Россия ведет свою несправедливую войну против Украины, которая привела к росту мировых цен на энергоносители».



США заявили, что будут и впредь принимать меры по поддержанию предельного уровня цен и способствовать его соблюдению.



О введении санкций сообщили Госдепартамент и Министерство финансов.



Предельная цена на российскую нефть на уровне 60 долл. за баррель вступила в силу в декабре 2022 г.



Согласно заявлению Минфина, после вступления в силу предельного уровня цен на нефть танкер SCF Primorye перевозил из одного из портов РФ нефть по цене выше 75 долл. за баррель. Зарегистрированным владельцем судна SCF Primorye является компания Lumber Marine SA из Объединенных Арабских Эмиратов.



Судно YasaGolden Bosphorus перевозило нефть по цене выше 80 долл. за баррель после вступления в силу предельного уровня цен на нефть. Зарегистрированным владельцем судна Yasa Golden Bosphorus является турецкая компания Ice Pearl Navigation Corp.



Кроме того, Коалиция по ограничению цен выпустила Консультативное письмо для морской нефтяной промышленности и смежных секторов, адресованное как правительствам, так и частным компаниям. В нем содержатся практические рекомендации касательно ответственной практики и соблюдению ограничений на цены на нефть и нефтепродукты российского происхождения, введенных странами «Большой семерки», ЕС и Австралией.



«С тех пор как наша коалиция начала проводить политику ограничения цен, наши цели были ясны: сократить доходы России, используемые для войны против Украины, и одновременно способствовать стабильности мирового энергетического рынка, – отмечается в заявлении Миллера. – Спустя почти десять месяцев после введения предельного уровня цен мы уверены в том, что он достигает этих двойных целей».