Открыт прием заявок на лотерею Green Card

Лотерея Green Card продлится до 7 ноября 2023 года.

Государственный департамент США, начиная с 4 октября, открыл прием заявок на лотерею Green Card. Зарегистрироваться можно будет до 7 ноября 2023 года. Лотерею проводят каждый год и в ней участвуют практически все люди со всей планеты. Победители в этом году получат 55,000 иммиграционных виз в США.

Если вам удастся выиграть, то вы получаете право на постоянное место жительства в любом из штатов. Сама лотерея нумеруется латинскими буквами и годом завершения собеседования на выдачу данных категорий виз. Поэтому программа, на которую принимают заявки, сейчас называются DV25.

Госдепартамент дополнительно сообщает, что решения по данным участникам будут приняты начиная с мая 2024 года. После того, как вы получите уведомление, что вы победили, вам будет необходимо собрать увесистый пакет документов, оплатить госпошлины и пройти собеседование в посольстве США в вашей стране.

Счастливчики смогут отправиться на ПМЖ в Америку начиная с 2025 года. Для граждан России в настоящее время всё индивидуально.

Если вы победите в лотерее Green Card, являясь гражданином РФ, то вам придётся проходить собеседование и подавать все необходимые документы за границей страны.

Подобная программа случайного отбора действует с 1990 года. Green Card раздаются между шестью географическими регионами и наибольшее количество виз выделяется на те, где уровень иммиграции в Штаты более низкий.

Не все страны участвуют в лотерее ежегодно. Если за последние годы из вашей страны выехало очень много эмигрантов в Америку по грин-карте, то, скорее всего, ваша страна не будет участвовать в лотерее в этом году.

Для того, чтобы проверить список стран, которые участвуют в лотерее на данный момент, вам будет необходимо зайти на сайт: dvprogram.state.gov

Единственный способ принять участие в лотерее — это заполнить регистрационную форму на официальном сайте правительства США. Никакие бумажные документы не принимаются.

Очень важно, чтобы заявка была оформлена самим заявителем. Обычно перед началом розыгрыша лотереи в интернете появляются рекламные сообщения от многих компаний, которые предлагают услуги по заполнению анкеты Green Card. Американское правительство настоятельно не рекомендует этого делать. Прежде всего, это одно из основных требований страны, куда участники лотереи планируют переехать.

Для заполнения анкеты необходимо указать имя, фамилию, год рождения и ещё дополнительные данные, которые знает только заявитель.

Американские чиновники рекомендуют изучить инструкцию программы по иммиграции через лотерею на сайте dvprogram.state.gov, чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям отбора. Если вы не соответствуете требованиям, то лучше не подавать заявку на участие.

Посольства США в разных странах сообщают, что желающие принять участие в лотерее, могут использовать только ту информацию, которую они получили на сайтах правительства. Такие сайты имеют окончание «.gov».

Важно помнить, что все заявления принимаются бесплатно! Все те, кто обещают повысить ваши шансы за деньги, являются мошенниками.

Ответственно подходите к фотографии, которую нужно сделать для подачи анкеты. Фото не должно быть сроком более 6 месяцев. Бывают случаи, когда кандидатуры со старыми фотографиями дисквалифицируются. Каждый человек имеет право подавать не более одного заявления. Лица, подавших более одной первичной заявки на участие в DV-сезоне, подлежат дисквалификации. Уточнить итоги лотереи можно будет на сайте по ссылке: dvprogram.state.gov/ESC при указании своего учетного номера, который вы получите при регистрации.

Госдеп предупреждает, что если вы получите какое-либо письмо или электронное сообщение на эту тему, это тоже можно расценивать как мошенничество.