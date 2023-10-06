Паспорт США теперь можно получить еще быстрее, чем прежде

Государственный департамент сократил сроки обработки заявлений на получение паспорта и установил рекорд по выдаче паспортов. Об этом сообщил представитель Госдепа США.

С октября 2022 года по сентябрь 2023 года сотрудниками Госдепа выдано более 24 миллионов паспортов – это исторический рекорд для США.

«В дополнение к выдаче большего количества паспортов, мы также рады объявить, что начиная с 2 октября 2023 года, сроки обработки паспортов будут короче на две недели по сравнению с предыдущими сроками. Теперь сроки обработки паспортов составляют 8-11 недель, а в случаях срочного оформления – 5-7 недель», – сообщил представитель Госдепа.

Отмечается, что сроки обработки поданных на получение паспорта документов, начинаются со дня получения заявления и не включают в себя время доставки.

Сотрудники департамента призывают путешественников проверять срок действия своих паспортов заблаговременно:

«Подавайте заявления заранее, хотя бы за 6-9 месяцев до истечения срока действия вашего паспорта. Планируя поездку, проверьте срок действия вашего паспорта и посетите travel.state.gov, чтобы ознакомиться со свежей информацией о паспортах и путешествиях».