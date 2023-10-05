Американцы все меньше хотят вооружать Украину

Общественная поддержка в США в отношении вооружения Украины снижается. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Reuters. Часть республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа, который надеется на переизбрание в президенты в следующем году, выступают против оказания помощи Украине.

Согласно новому опросу Reuters/Ipsos поддержка среди американцев по отношению к поставкам оружия в Украину снижается, что является предупредительным сигналом для Киева, который сильно зависит от американского вооружения в борьбе против российской агрессии.

Двухдневный опрос, завершившийся в среду, показал, что только 41% респондентов согласились с заявлением о том, что Вашингтон “должен предоставлять оружие Украине”. Другая часть опрошенных, а это – около 35% высказываются за военную поддержку украинского правительства, а остальные – 14% не смогли определиться во мнении.

Поддержка поставок американского оружия снизилась с мая, когда опрос Reuters/Ipsos показал, что 46% американцев поддерживали отправку оружия, а 29% были против.

Опрос проводился во время обсуждения лидерами Конгресса США запроса президента Байдена о предоставлении дополнительных $24 миллиардов финансирования для Украины, из которых около $17 миллиардов предполагалось на военную помощь.

С момента нападения РФ на Украину Вашингтон предоставил $44 миллиарда военной помощи Киеву. Эта помощь включает в себя десятки танков, тысячи ракет и миллионы патронов, которые Украина использует для своей обороны с февраля 2022 года. Американские эксперты подчеркивают, несмотря на то, что украинским силам удалось отвоевать ряд населенных пунктов, однако боевые действия ВСУ натолкнулись на яростное сопротивление противника и застопорилось.

Пакет помощи был исключен из временного финансового законопроекта, принятого Конгрессом в субботу. В то же время сообщается, что Белый дом и некоторые лидеры Конгресса пообещали провести отдельное голосование по пакету помощи для Киева.

Увольнение спикера Палаты представителей Кевина Маккарти во вторник добавило неопределенности, поскольку некоторые из его потенциальных преемников сомневаются в целесообразности помощи правительству Владимира Зеленского.