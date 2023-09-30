Конгресс продлил финансовый бюджет без помощи Украине

В последний момент Конгресс продлил текущий финансовый бюджет на полтора месяца. То есть очередной номер этого цирка будет в ноябре.

Как и ожидалось, украинские 20+ миллиардов, которые запросил Байден, исключили из законопроекта. В двухпартийной версии Сената было 6 миллиардов, но республиканцы в Палате поставили ультиматум: неужели вы готовы закрыть работу правительства США из-за Украины?

Сторонники Украины попытаются пропихнуть пакет помощи отдельным законопроектом. Сенат готов хоть сегодня, но эти попытки упрутся в то же самое сопротивление республиканцев из шестой палаты, которых я насчитал где-то между 93 и 117.

Спикер МакКарти по-прежнему пытается усидеть на двух стульях, в том числе в вопросе украинской поддержки, одновременно удовлетворив республиканских сторонников Украины и трампистов под лозунгом “ни копейки”. Его позиция на посту Спикера по-прежнему держится на волоске.

Ставка Путина на то, что у западных стран не хватит терпения на долгосрочную поддержку Украины, начинают оправдываться. И даже задержка финансирования даёт ему немедленные преимущества и долгосрочные надежды.

Я очень хотел быть не прав. Но, к сожалению, мои многочисленные предупреждения о прямой угрозе Трампа для двухпартийной поддержки Украины оказались оправданными.

И я не сомневаюсь, что русскоязычные и украиноязычные трамписты, пропагандисты и прочие полезные сверчки, продолжают доказывать, что “при Трампе такого (б) не было”.

Дмитрий Абрамсон