Названы американские города с самой лучшей кухней

Американцы сегодня применяют термин “гурман” к каждому, кто обожает изысканное питание. Но культура гурманов не ограничивается ресторанами. Гурманы наслаждаются поиском новых и уникальных вкусов, где бы они их не нашли, включая свои собственные кухни и менее известные заведения, такие как уличные закусочные. Для этих людей опыт еды поднимается на уровень хобби или даже образа жизни.

Естественно, быть гурманом может быть довольно дорого, особенно в периоды высокой инфляции. Цены в ресторанах выросли на 6,5% всего с августа 2022 года по август 2023 года. Даже приготовление собственных гурманских блюд может обойтись дорого, так как цены в продуктовых магазинах выросли на 3% за тот же период.

К счастью, модные кулинарные точки в США предлагают множество доступных вариантов для финансово ограниченных гурманов. Эти города дружелюбны к бюджетным клиентам, а местные магазины и продуктовые рынки угождают тем, кто предпочитает готовить дома.

Чтобы определить лучшие и самые дешевые места для гурманов, WalletHub сравнила более чем 180 городов США по 28 ключевым показателям «гурманской дружелюбности». Этот набор данных включает в себя стоимость продуктов, доступность высококачественных ресторанов, а также количество еды на душу населения.

Так, пальма первенства досталась флоридскому городу Орландо. На втором месте расположился г. Портленд, штат Орегон. Третье почетное место досталось столице Калифорнии – Сакраменто, а на четвертом месте оказался г. Майами, штат Флорида. Пятерку замыкает Сан-Франциско. В десятку также попал другой калифорнийский город – Сан-Диего, которому досталось 7-е место в списке городов с самой достойной кухней.