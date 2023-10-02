Белый дом: «Если Путин думает, что ему удастся переиграть нас, он ошибается»

Пресс-секретарь Белого дома на брифинге в понедельник заявила, что в Вашингтоне есть понимание со стороны обеих партий о необходимости продолжения поддержки Украины, и что США готовят еще один пакет помощи, пишет Русская служба «Голоса Америки».

На пресс-брифинге в Белом доме Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста – что могут сделать США, чтобы предотвратить усталость западных стран от войны в Украине, заявила, что Путин ошибается, если имеет такую надежду.



«Вот наше послание Путину. Президент [Байден] создал коалицию из более чем 50 стран, он предоставил помощь для поддержки Украины. Это то, что сделал президент. И мы объединили более 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину. Это то, что удалось сделать президенту. За Украиной стоит очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что ему удастся переиграть нас, он ошибается», – сказала Жан-Пьер.

«Поэтому в ближайшее время мы предоставим Украине еще один пакет помощи, чтобы продемонстрировать нашу неизменную поддержку храброму народу Украины», – заявила пресс-секретарь Белого дома.



При этом она не дала никаких дополнительных деталей – что может входить в следующий пакет помощи Украине.



Карин Жан-Пьер считает, что в Вашингтоне для продолжения помощи есть двухпартийная поддержка и что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти «публично заявил о своей поддержке Украины».

На вопросы журналистов – что стоит за этой уверенностью, Жан-Пьер процитировала слова Маккарти в интервью одному из американских телеканалов в воскресенье.



«Спикер вчера выступал по телевидению, говоря об обязательствах перед народом Украины и сказав: «мы должны убедиться, что у Украины есть оружие, которое ей необходимо». Он сказал это вчера несколько раз. Таким образом, он публично заявил о своей поддержке Украины», – отметила Жан-Пьер.



По ее словам, действующая администрация намерена помогать Украине «столько, сколько потребуется».



«Как мы видим с самого первого дня, существует двухпартийная поддержка продолжения финансирования помощи Украины. И давайте не будем забывать, для чего все это делается – для того, чтобы храбрый украинский народ мог продолжать бороться за свою свободу и свою демократию» – подчеркнула Жан-Пьер.

Президент США Джо Байден поздно вечером в субботу, 30 сентября подписал закон о временном финансировании правительства, что позволило избежать частичной остановки правительства (шатдауна). Из одобренного Конгрессом документа был исключен пакет дополнительного финансирования для Украины в размере $24 млрд, который запрашивали в Белом доме.

Президент США Джо Байден выразил надежду, что республиканцы сдержат свое слово относительно поддержки Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме в воскресенье, посвященной принятию закона о временном финансировании правительства США.

Как ранее сообщал «Голос Америки», американские сенаторы от обеих партий выступили с совместным заявлением в поддержку Киева после того, как Конгресс утвердил, а президент Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства.

По информации газеты The New York Times, хотя законопроект не содержит дополнительных мер поддержки Украины, он сохраняет финансирование на текущем уровне в течение 47 дней и не окажет немедленного влияния на поток американской военной помощи. Пентагон по-прежнему имеет право взять около $5,6 млрд на вооружение и технику из имеющихся запасов, а также финансирование таких задач, как обучение войск.