ФБР: житель Нью-Йорка арестован после того, как позвонил в полицию и сообщил о пропаже украденной им машины

Восточном Федеральном суде округа Нью-Йорка опубликовано обвинение в адрес некого Рустамбека Зокирова, который, как утверждает прокуратура, занимаясь грабежом, выдавал себя за агента ФБР.

Как говорится в аффидавите суда, попавшем в редакцию “Славянского Сакраменто”, 16 июля 2023 года обвиняемый Рустамбек Зокиров и его сообщник подошли к двум пострадавшим на парковке жилого комплекса, предъявили оружие и представились агентами ФБР. Затем подозреваемые надели наручники на пострадавших и сопроводили их в квартиру одного из “задержанных”. Зокиров и сообщник сообщили жертвам, что они – агенты ФБР, и что онинамереваются произвести обыск жилища и допросить “арестованных”.

Попав внутрь квартиры, угрожая им оружием, злоумышленники связали “задержанных” граждан. Затем подозреваемые похитили имущество своих жертв, включая кредитные карты, телефон, дизайнерские сумки, и другие предметы роскоши. Они также отобрали у своих жертв ключи от автомобиля Mercedes-Benz и около 30 000 долларов в криптовалюте.

После того как жертвы обратились в полицию Нью-Йорка, правоохранители обнаружили автомобиль Mercedes-Benz на одной из парковок Манхэттена. Изъяв Mercedes-Benz, сотрудники NYPD сообщили дежурному аттенданту связаться с ними, если кто-либо попытается запросить ключи от автомобиля.

Как сообщается в жалобе суда, спустя несколько дней двое людей вошли в парковку на Манхэттене, подошли к дежурному аттенданту и запросили ключи от “своего” автомобиля. После того как Зокиров предъявил свое водительское удостоверение, сотрудник парковки сообщил ему о том, что Mercedes-Benz был изъят силовыми структурами, на что Зокиров ответил, что он является сотрудником правоохранительных органов. Более того, Зокиров обратился в NYPD с требованием вернуть украденный автомобиль.

В результате следствия Рустамбеку Зокирову и его сообщнику, некому Ченг Вей Хуангу было предъявлено обвинение в похищении двух человек и выдаче себя федеральными агентами.

По данному инциденту в Федеральном суде восточного округа штата Нью-Йорк открыто уголовное дело.