Иммигранты из Узбекистана обвиняются в похищении человека в Огайо

Четыре человека находятся под арестом в связи с похищением человека в одном из отелей города Блу Эш (штат Огайо). Об этом “Славянскому Сакраменто” стало известно благодаря документам суда округа Гамильтон.

Инцидент произошел в конце сентября этого года в отеле Extended Stay America в городе Блу Эш.

Подозреваемые – Умида Фозилова, 27 лет, Баходир Исроилов, 27 лет, Бахромджон Исроилов, 22 года и Макмудов Кобилкон, 23 года – все они были задержаны и помещены в тюрьму округа Хэмилтон по обвинению в похищении и незаконном удержании человека.

Задержанных обвиняют в том, что они заманили свою жертву на парковку отеля, где схватив пострадавшего, затащили его в серый минивэн, пишут местные СМИ. Потерпевшего доставили жертву в апартаменты в Шаронвилле, где ему были связаны ноги и руки.

Как утверждается в аффидавите, подозреваемые заставили родственника жертвы отправить им выкуп в размере 2000 долларов, что было немедленно произведено.

Подозреваемые также угрожали убить потерпевшего, если он вызовет полицию. Между тем, арестованные отрицают свою вину, сообщая суду, что обвинения являются ничем иным как наговором.

СМИ сообщают, что подозреваемые являются иммигрантами из Узбекистана.