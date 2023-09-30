Иммигрант арестован за сексуальные приставания к клиентке DoorDash

Водитель службы доставки еды, Джонибек Рахимов 1985 года рождения, был арестован в штате Огайо по обвинению в сексуальном насилии. О этом «Славянскому Сакраменто» удалось узнать в суде штата.
37-летний иммигрант Джонибек Рахимов обвинен в непристойном сексуальном поведении: одна из клиенток сервиса DoorDash утверждает, что работая доставщиком, мужчина облизал ей лицо и поцеловал ее в губы.
Как сообщают местные СМИ, женщина попыталась сопротивляться, однако Рахимов удерживал ее, не пуская жертву обратно в квартиру.
Полиции удалось выявить и арестовать подозреваемого 14 сентября.
На данный момент Рахимов выпущен из тюрьмы под залог в $20,000. В соцсетях сообщают, что подозреваемый является представителем узбекской диаспоры в США.