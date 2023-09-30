Американские эксперты: вербовка солдат на Кубе для войны с Украиной – часть ставки Москвы на затяжную войну

Почему Россия ищет солдат на Кубе и какие выгоды получают от этого власти острова? Об этом рассуждают эксперты американского аналитического центра «Институт Хадсона» (Hudson Institute).

В начале сентября на Кубе задержали 17 человек по подозрению в создании организованной преступной сети для вербовки кубинских граждан с целью участия в войне в Украине на стороне России. МИД Кубы позднее сообщил, что все действия «были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела».

Cпустя несколько дней посол Кубы в Москве заявил, что Гавана «не имеет ничего против» кубинцев, «которые просто хотят подписать контракт и на законных основаниях принять участие в этой операции вместе с российской армией». Через несколько часов Куба опровергла слова своего посланника, вновь заявив, что кубинцам запрещено участвовать в качестве военных наемников.

Такие заявления – лишь попытка кубинских властей отвлечь внимание от причастности их самих к процессу вербовки, полагает специализирующийся на вопросах Латинской Америки профессор международных отношений Международного университета Флориды Эрих де ла Фуэнте (Erich de la Fuente).

По его мнению, Куба и Россия сейчас находятся «в наилучшей точке отношений», страны заключили ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе и после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Частью этих соглашений, считает Эрих де ла Фуэнте, стала отправка кубинских военных для участия в боевых действиях России.

Причем костяк этих военных составляют бойцы кубинского элитного подразделения «Черные береты», специализирующиеся на борьбе с повстанцами, ведении боевых действий в городских условиях, а также подрывных действиях на вражеской территории, утверждает координатор Ассамблеи кубинского сопротивления Орландо Гутьеррес-Боронат (Orlando Gutiérrez-Boronat). По его словам, это подразделение – одно из наиболее близких кубинскому режиму – несет ответственность за кровавое подавление протестов в Никарагуа в 2018 году, а также за ведение боевых действий в Анголе и других «горячих точках» по всему миру.

Эксперт считает, что участие властей Кубы в российском вторжении не вызывает сомнений. Президент Кубы Мигель Диас-Канель неоднократно заявлял, что Россия пользуется «безоговорочной поддержкой» Гаваны в этом конфликте. «Основной причиной такой позиции является идеология, – утверждает Гутьеррес-Боронат – режим в Гаване всегда был просоветским и пророссийским; они считают, что сейчас у них есть лучший шанс за последние десятилетия изменить миропорядок в свою пользу, и они полностью верят в способность России сделать это».

Однако открытой поддержки кубинские власти опасаются, утверждает эксперт, поскольку это поставит под угрозу перспективы ослабления санкций со стороны стремящихся найти точки соприкосновения с Гаваной США и Евросоюза. Гутьеррес-Боронат не считает случайным то, что режим в Гаване выступил с историей об аресте организаторов вербовочной сети всего через два дня после осуждения депутатами Верховной рады Украины участия в российском вторжении «наемников из Кубы» и призыва к Евросоюзу прекратить оказывать помощь острову.

Стремление Москвы привлечь дополнительную «живую силу» является частью ставки на затяжную войну, полагает старший научный сотрудник Института Хадсона Чан Касапоглу (Can Kasapoğlu).

«Если представить это военное противостояние как боксерский поединок, то Украина может выиграть нокаутом; задача России продержаться до 12 раунда, потому что они знают, что к 12-му раунду, если дело дойдет до решения рефери, они, скорее всего, выйдут победителями», – полагает эксперт. По мнению Касапоглу, в дополнение к мобилизованным на войну россиянам Москва и в дальнейшем будет активно пользоваться всеми возможностями получения целых батальонов «свежих рекрутов» со стороны дружественных стран, будь то Куба, Иран или Северная Корея.

Русская служба «Голоса Америки»