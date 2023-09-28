Потенциальные кандидаты в президенты США от республиканцев: как отличаются их позиции

Сегодня состоятся вторые республиканские дебаты. Бывший президент США Дональд Трамп, который считается главным претендентом на номинацию от партии, не будет принимать в них участие. Его не было и на первых дебатах, состоявшихся 23 августа.



«Голос Америки» собрал позиции кандидатов по ключевым вопросам: война в Украине, политика в отношении Китая и Тайваня, иммиграция, климат и расследования против Трампа.

Дональд Трамп, бывший президент

Фото: The White House/Facebook

Война в Украине:

Бывший президент убежден, что Украина не является жизненно важным интересом США и что Соединенные Штаты тратят слишком много на военную помощь Киеву. Он рассказывал о своих хороших отношениях с Путиным, которого назвал «гением», и заявлял, что мог бы положить конец войне в течение 24 часов, заставив Путина и Зеленского сесть за стол переговоров. Ранее Трамп предлагал в рамках сделки передать России «русскоязычные территории» Украины.

Иммиграция:

Во время его президентства иммиграционная политика сильно изменилась: детей нелегальных мигрантов стали разделять с родителями, просителей убежища принуждали оставаться в лагерях беженцев в Мексике в ожидании судебных слушаний, велись работы по строительству стены на границе. Трамп также пообещал объявить войну наркокартелям и присвоить им статус иностранных террористических организаций.

Китай-Тайвань:

Трамп предлагает остановить импорт товаров первой необходимости из Китая и отменить статус «постоянных нормальных торговых отношений» для Китая. Во время своего первого срока он поднял пошлины на товары из КНР и пообещал занять еще более жесткую позицию, если его переизберут. Также во время президентства он отменил ограничения на прямые встречи между дипломатами США и Тайваня, но не уточнял, должны ли США поддерживать Тайвань в случае нападения Китая. Трамп также обвинил Тайвань в том, что он отнимает рабочие места у США.

Климат:

Трамп продолжает сводить к минимуму угрозу изменения климата. Он обещает увеличить добычу нефти, газа и угля, а также выступает против байденовского «Зеленого Нового курса» (плана борьбы с изменением климата), который называет «социалистическим». По его инициативе США вышли из Парижского соглашения по климату.

Расследования в отношении Дональда Трампа:

Бывший президент назвал расследования «охотой на ведьм» и позиционирует себя как борца с коррумпированным истеблишментом.

Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси

Война в Украине:

Кристи посещал Украину и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он считает, что поддержка Киева важна для сохранения США мирового лидерства, и называет конфликт с Россией прокси-войной против Китая. Он обвиняет администрацию Байдена в том, что она слишком мало помогает Украине, и обещает увеличить объемы военной поддержки.

Иммиграция:

Поддерживает отправку Национальной гвардии к границе и поднимает вопрос о возможности переброски военных в Мексику, если мексиканское правительство не примет решительных мер в борьбе с наркокартелями. Изменил свою позицию по поводу предоставления американского гражданства нелегальным мигрантам – в последнее время Кристи выступает против этого.

Китай и Тайвань:

Кристи предлагает обсудить с Китаем отмену пошлин на товары в обмен на соблюдение прав интеллектуальной собственности. Он также предлагает запретить социальную сеть TikTok, если Китай не позволит американским компаниям работать свободно. По словам Кристи, он сделает все возможное, чтобы избежать прямого военного конфликта, но «сделает то, что необходимо сделать», если военное вмешательство будет единственным способом защитить Тайвань.

Климат:

Признает научный консенсус в отношении антропогенного изменения климата и согласен сокращать выбросы парниковых газов, но, по его словам, для этого потребуется сотрудничество Китая. Он поддерживает развитие углеводородной энергетики в краткосрочной перспективе и считает, что нужно наращивать производство ядерной и солнечной энергии в долгосрочной перспективе.

Расследования в отношении Дональда Трампа:

Резко критиковал Трампа за его роль в событиях 6 января 2021 года, попытку отменить выборы и обращение с секретными документами.

Рон Десантис, губернатор Флориды

Фото: Gage Skidmore

Война в Украине:

Десантис хочет уменьшить вовлеченность США в конфликт, который он изначально назвал «территориальным спором», хотя позже осудил российское вторжение. Он считает, что европейские союзники и союзники США по НАТО должны играть первую скрипку в этом вопросе.

Иммиграция:

Пообещал продолжать политику Трампа по многим вопросам, включая массовые депортации нелегальных мигрантов и строительство стены на границе с Мексикой. Он поддерживает отмену принципа предоставления гражданства по праву рождения на территории США для детей нелегальных иммигрантов. Десантис предложил разместить на границе военных и разрешить проводить депортации местным властям.

Китай и Тайвань:

Предлагает отменить статус «постоянных нормальных торговых отношений» для Китая, готов ввести федеральный запрет на TikTok и хочет запретить китайским гражданам покупать земли рядом с американскими инфраструктурными и военными объектами. Он считает, что важно не дать Китаю изменить статус-кво в Тайване, но не уточнил, поддержит ли военное вмешательство США, если Китай атакует Тайвань. Десантис хочет укрепить связи с Японией и Южной Кореей.

Климат:

Будучи губернатором Флориды, поддерживал меры по адаптации к изменению климата, такие как строительство дамб, но не уточнил, будет ли продолжать такую политику в рамках всей страны. Он отказывается отвечать на вопросы об антропогенном изменении климата, называя их «политизацией погоды».

Расследования в отношении Дональда Трампа:

Критиковал Трампа за неправильное обращение с секретными документами и за то, что он не сделал больше, чтобы отговорить своих сторонников от штурма Капитолия. Однако Десантис назвал расследования против бывшего президента «коррумпированными» и заявил, что поддержит Трампа в случае его номинации от Республиканской партии, даже если тот будет признан виновным судом. Десантис также рассмотрит возможность помилования Трампа, если станет президентом.

Никки Хейли, бывший посол США в ООН и бывший губернатор Южной Каролины

Война в Украине:

Считает, что отражение российского вторжения отвечает национальным интересам США. Она критикует администрацию Байдена за недостаточную поддержку Украины и хочет ускорить принятие Украины в НАТО.

Иммиграция:

Хейли считает, что нужно требовать от предприятий проверять иммиграционный статус сотрудников в федеральной базе данных, а от полиции – проверять иммиграционный статус людей, которых они останавливают. Она хочет объявить вне закона укрывательство или транспортировку людей без документов и увеличить штат таможенников и иммиграционной службы. Хейли предлагает отменить гражданство по праву рождения для детей нелегальных иммигрантов.

Китай и Тайвань:

Хейли предлагает отменить статус «постоянных нормальных торговых отношений» для Китая, запретить инвесторам из КНР покупать землю в США и обязать вернуть участки тех, кто их уже приобрел. Поддерживает наращивание военно-морского присутствия США в Тайваньском проливе для сдерживания Китая. Хейли предлагает ввести запрет на лоббирование интересов китайских компаний.

Климат:

Признает антропогенное изменение климата, но выступает против введения ограничений использования ископаемого топлива, утверждая, что Китай и Индия являются крупнейшими загрязнителями. Хейли хочет выйти из Парижского соглашения по климату и отменить субсидии на возобновляемые источники энергии. Она поддерживает развитие технологий улавливания углерода.

Расследования в отношении Дональда Трампа:

Подвергла Трампа критике за неправильное обращение с секретными документами, но другие расследования назвала злоупотреблением со стороны прокуратуры. Она считает, что дела против бывшего президента – попытка отвлечь внимание общественности. В случае своего избрания обещает помиловать Трампа. Хейли поддержит его как кандидата от Республиканской партии, даже если он будет осужден.

Майк Пенс, бывший вице-президент США

Photo: Shealah Craighead/President of the United States

Война в Украине:

Пенс посещал Украину и встречался с Зеленским. Он обвинил администрацию Байдена в том, что она «тянет» с оказанием военной помощи Украине. Он верит, что поддержка Украины имеет решающее значение для сохранения глобального лидерства США и сдерживания будущих попыток перекроить международные границы силой. Он исключил вступление Украины в НАТО, пока продолжается война.

Иммиграция:

Поддерживает иммиграционную политику Трампа, включая увеличение протяженности пограничной стены и требование к соискателям убежища оставаться в Мексике до рассмотрения их дел. Пенс предлагает создать временные визовые программы для сезонных рабочих.

Китай и Тайвань:

Пенс выступает за отмену «постоянных нормальных торговых отношений» с Китаем. Он поддерживает запрет TikTok и ограничение покупок китайцами американской земли. А также предлагает повысить военную готовность США для сдерживания Китая, но не уточняет, будет ли использовать военную силу для защиты Тайваня.

Климат:

Бывший вице-президент признает антропогенное изменение климата, но считает, что его последствия преувеличены. Убежден, что невозможно к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов. Он хочет отменить федеральные ограничения на разведку месторождений углеводородов и их добычу и отказаться от субсидий на возобновляемые источники энергии.

Расследования в отношении Дональда Трампа:

Пенс признал, что обвинения Трампа в неправильном обращении с секретными документами и попытках отменить выборы – серьезные, но при этом считает, что расследования политически мотивированы и что Трампа должна «судить история». Пенс говорил, что поддержит бывшего президента как кандидата от Республиканской партии, даже если Трамп будет признан виновным.

Вивек Рамасвами, бизнесмен

Война в Украине:

Рамасвами осуждает российское вторжение, но выступает против военной помощи Украине, которая, по его мнению, «отвлекает» от американских интересов. Он поддерживает передачу украинской территории России и отказ Украине в членстве в НАТО в обмен на мирное соглашение и возобновление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Иммиграция:

Поддерживает подключение вооруженных сил к обеспечению безопасности на границе. Рамасвами выступает против легализации нелегальных иммигрантов. Он также хочет отменить иммиграцию на основе визовых лотерей.

Китай-Тайвань:

Считает Китай главным соперником США. Рамасвами предлагает запретить китайским компаниям покупать американскую землю, а американским фирмам – вести бизнес в КНР, пока там не будет проведены демократические реформы. Намерен заключить союз с Россией, чтобы помешать китайско-российскому партнерству. Поддерживает политику военного сдерживания Китая в регионе только до тех пор, пока США зависят от Тайваня в производстве полупроводников – Рамасвами планирует изменить это к концу своего первого срока.

Климат:

Рамасвами не признает антропогенное изменение климата, называя это «мистификацией», и говорит, что меры по смягчению последствий приводят к гибели большего количества людей, чем само изменение климата. Хочет увеличить добычу ископаемого топлива, но отдает предпочтение атомной энергетике.

Расследования в отношении Дональда Трампа:

Рамасвами считает все расследования политически мотивированными. Он поддержит бывшего президента на выборах, даже если Трамп будет признан виновным, и призвал всех других кандидатов дать такое же обещание.

Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины

Война в Украине:

Скотт поддерживает оказание военной помощи Украине для сдерживания России от нападения на союзников по НАТО. Обвиняет администрацию Байдена в том, что она предоставляет слишком мало помощи Киеву и недостаточно хорошо объясняет американцам, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США.

Иммиграция:

Намерен увеличить финансирование систем безопасности на границе с Мексикой. Скотт выступает против отмены принципа предоставления гражданства по праву рождения.

Китай-Тайвань:

Скотт считает, что Китай представляет наиболее серьезную угрозу безопасности США, но убежден, что экономическую победу над ним можно одержать при помощи свободной рыночной конкуренции. Он не уточнял, должны ли США вмешаться, чтобы защитить Тайвань в случае нападения Китая. Скотт не поддерживает запрет TikTok.

Климат:

Скотт признает антропогенное изменение климата, но не считает это неотложной проблемой и критикует большинство мер по ограничению выбросов углекислого газа. Поддержал инициированный Трампом выход США из Парижского соглашения и выступил против субсидий Байдена чистой энергетики. Скотт считает, что необходимо наращивать добычу углеводородного топлива и одновременно развивать возобновляемые источники энергии.

Расследования в отношении Дональда Трампа:

Он считает серьезным обвинение в неправильном обращении с секретными документами, но называет другие расследования политически мотивированными. Он поддержит Трампа как кандидата от Республиканской партии, даже если бывший президент будет признан виновным, но не уточнил, помилует ли он его в случае своего избрания.

Русская служба «Голоса Америки»