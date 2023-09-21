Встреча Байдена и Зеленский в Овальном кабинете: детали разговора

Сегодня в Овальном кабинете президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, где они обсудили ключевые вопросы по безопасности и стабильности в регионе, передает VOA.

Джо Байден подтвердил свою позицию, высказанную им на Генеральной Ассамблее ООН, что ни одна страна не может чувствовать себя действительно безопасной, пока Россия пытается захватить Украину.

“Поэтому мы объединили более 50 стран мира, чтобы помочь Украине защитить свою независимость от российской агрессии”, – сказал Байден.

Он также подчеркнул долгосрочные обязательства Соединенных Штатов по безопасности Украины, которые были приняты совместно с Большой семеркой и другими партнерами, и добавил, что США и Украина стремятся к “справедливому миру”.

“Мы выступаем за справедливый и крепкий мир, с уважением к суверенитету Украины и ее территориальной целостности”, – сказал Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: “Наш постоянный диалог свидетельствует о том, что наши страны действительно являются союзниками и стратегическими друзьями”.

Относительно цели своего визита в Вашингтон он добавил, что приехал, чтобы укрепить коалицию для защиты украинских детей, семей, домов, свободы и демократии в мире.

Зеленский подчеркнул, что начал свой день в Конгрессе США, “чтобы поблагодарить его членов и народ Америки за большую, огромную поддержку”.

Относительно военной поддержки Украины особый акцент Зеленский сделал на противовоздушной обороне.

Как сообщал Голос Америки, в этот же день ожидается объявление о новом пакете помощи для Украины.