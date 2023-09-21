Согласно заявлению президента Джо Байдена Пентагон отправит дополнительный пакет военной помощи Украине. Это станет 47 траншем оборудования, предоставляемым Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Этот пакет включает в себя дополнительные возможности, способствующие укреплению оборонительных возможностей Украины. В его состав входят ракеты AIM-9M для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, системы зенитной ПВО Avenger, пулеметы калибра .50 для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, включая двухцелевые усовершенствованные конвенциональные боеприпасы DPICM.

Кроме того, пакет включает в себя противотанковое оружие, ПЗРК с трубчатым пуском, оптическим сопровождением и проводным управлением TOW, системы Javelin и AT-4 для противодействия бронетехнике, более трех миллионов патронов калибра малого оружия, 59 легких тактических транспортных средств, а также средства взрывчатых веществ для разрушения преград и запасные части, обслуживание и другое полевое оборудование.

Общая стоимость этого пакета военной помощи оценивается в размере до 325 миллионов долларов.