Речь президента Украины Владимира Зеленского на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

19 сентября 2023 года в Нью-Йорке начинаются общеполитические прения 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский выступает с речью – трансляция VOA.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к ядерному сдерживанию и отметил необходимость ядерного разоружения России.

Об этом он сказал 19 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранителем этой силы. Но история демонстрирует, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990-х годах. И Россия заслуживает этого сейчас – террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Не имеют права!» – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он сказал, что «пока ядерное оружие не применяется, массовое уничтожение набирает обороты».

«Сейчас угроза еще больше. Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Она не только распространяет свои ненадежные технологии строительства атомных электростанций, но превращает электростанции других стран в настоящие “грязные бомбы”», – заявил лидер Украины.

Владимир Зеленский призвал мировых лидеров обратить внимание на ситуацию с Запорожской атомной электростанцией.

«Посмотрите, пожалуйста, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией. Обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других утечками радиации. Есть ли смысл сокращать ядерное оружие, когда Россия превращает в оружие ядерные электростанции? Страшный вопрос», – отметил лидер Украины.

Он заявил, что глобальная архитектура безопасности не предлагает никакой реакции или защиты от таких коварных угроз радиацией: и пока нет никакой ответственности для радиационных шантажистов.

«Как происходит сдерживание ядерного оружия, так же должен сдерживаться агрессор и все его инструменты и методы войны. Каждая война сегодня может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не вспыхнет снова», – утверждает Владимир Зеленский.

Украинская формула мира становится глобальной

В своем выступлении Россию он упомянул не менее двадцати раз, коснулся тем имплементации формулы мира, возвращения депортированных детей, обеспечения продовольственной безопасности.

«Более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали украинскую формулу мира. Украинская формула мира становится глобальной. Ее пункты предлагают решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами», – заявил президент Украины.

Он отметил, что за последний год формула мира послужила основой для обновления существующей архитектуры безопасности.

Владимир Зеленский в ходе своего выступления подчеркнул, что 20 сентября детали формулы мира представит на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

В четверг Зеленский посетит Белый дом для переговоров с президентом Джо Байденом, а также проведет встречи в Конгрессе, где некоторые республиканцы выражают сомнения по поводу размеров нового пакета помощи Киеву, предложенного Байденом.

Встреча с Генсеком ООН

На полях Генеральной Ассамблеи ООН лидер Украины провел встречи с президентами Кении и ЮАР, премьер-министром Израиля.

«Глава государства поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь со стороны Организации в оперативном реагировании на неотложные нужды украинского населения в гуманитарной сфере», – сообщает пресс-служба лидера украинского государства по итогам встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Как сообщает пресс-служба Владимира Зеленского, стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы, президент Украины поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.

«На 32 миллиона тонн меньше хаоса»

На саммите Целей устойчивого развития в Нью-Йорке, проходящем в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не откажется от роли гаранта глобальной продовольственной безопасности.

«Никто не ожидал, что мы сможем вытеснить российский флот из наших черноморских вод и предоставить больше пространства для Черноморской зерновой инициативы, а также гуманитарной инициативе «Зерно из Украины». Результаты действительно впечатляют», – сказал Владимир Зеленский.

Для того, чтобы предотвратить потрясения на мировом продовольственном рынке, Украина, по его словам, может создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, в портах Африки.

«Мы уже начали переговоры о таких возможностях. Какой бы ни была проблема, сотрудничество может дать решение», – сказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что украинский экспорт продовольствия в рамках Черноморской зерновой инициативы составил 32 млн тонн: «Это на 32 миллиона тонн меньше хаоса», – подчеркнул президент Украина.

Быть понятным в глобальном измерении

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что в ходе выступления Владимир Зеленский правильно акцентировал внимание на агрессии России, ее желании использовать продовольствие и энергетику в качестве оружия, похищении украинских детей.

«Но при этом Зеленскому, по-моему, не удалось выйти за привычные рамки. Он все-таки не пошел на использование антиколониальной риторики. Но ведь большинство представителей Генеральной Ассамблеи составляют лидеры стран Африки и Азии, и они не услышали ничего нового. Было бы неплохо, если бы Владимир Зеленский сделал бы определенную «работу над ошибками» и говорил о многих вещах жестко, наступательно, как лидер не только воюющей страны, а показать «свет в конце тоннеля» в глобальном понимании, для успешного завершения войны Украины победой против России», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Важные моменты в выступлении президента Украины на Генеральной Ассамблее ООН, по его словам, могли бы больше «отразиться в элементах украинской идентификации», в озвучивании проблем, которые переживает страна.

О необходимости реформ ООН

Доктор политических наук, председатель правления Экспертной группы «Сова» Михаил Савва считает, что в заявлении президента Зеленского акцент был сделан на необходимости реформ мировой системы безопасности.

«Главная мысль, которую доносил Зеленский в своем выступлении, состояла в том, что ООН, которая видела очень много войн, не является инструментом профилактики или предотвращения агрессии. Агрессия России против Украины это очень ясно показала. Эта агрессия отличается от условий Второй мировой войны, всего 20-го века – сейчас оружие и невоенные способы достижения победы: создание голода, экологических катастроф – становятся все более разрушительными», – говорит Михаил Савва корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он подчеркнул, что о необходимости реформ ООН, о чем упоминал в ходе выступления Владимир Зеленский, мир убедился на примерах агрессии России.

«Каждая страна, представители которой были в зале Генеральной Ассамблеи ООН, прекрасно понимает уязвимость перед угрозами. И то, что президент Зеленский более двадцати раз упомянул Россию в своей речи логично. Российский политический режим создал глобальную проблему, именно этот режим является главной угрозой мировой безопасности», – считает Михаил Савва.

Тарас Бурноc, VOA