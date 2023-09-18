Трамп снова похвалил Путина, а Путин – Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что “очень хорошо понимает” президента России Владимира Путина. Об этом Трамп рассказал во время интервью ведущей телешоу американского телеканала NBC “Meet The Press”.

Кристен Велкер, ведущая, которая брала интервью у Трампа, сообщила, что в разговоре бывший президент США добавил, что важно находить общий язык с Путиным, потому что у него имеется в наличии 1700 ядерных ракет. Поэтому “находить понимание с ним – это позитивно, а не негативно”, сказал Трамп в интервью NBC.

“И все же я с Путиным нашел общий язык. Позвольте мне сказать, что я с ним нахожу взаимопонимание. И это хорошо. У него 1700 ядерных ракет, и это так. Это хорошо. Найти взаимопонимание – это нормально”, – сказал Трамп.

Трамп в интервью повторяет то, что говорил ранее о том, что “Путин очень любит Украину”. “Это зеница его ока”, – говорил Трамп, описывая увлечение Путина Украиной.

Главный кандидат от Республиканской партии, Трамп также отметил, что Путин недавно положительно отозвался о нем во Владивостоке, сообщает VOA.

Во время Восточного экономического форума 12 сентября президент Путин прокомментировал: “Трамп говорит, что за несколько дней разрешит острые проблемы, в том числе украинский кризис, это не может не радовать”.