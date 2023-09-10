Памяти погибшего украинского полицейского посвятили турнир по рыбной ловле

На ежегодном турнире по рыбной ловле, посвященном памяти погибшего полицейского, отмечается жизнь павшего офицера полиции. Пять лет спустя со дня гибели выходца из Украины Марка Стасюка в Ранчо-Кордове, местное сообщество собирается вместе, чтобы собрать средства для поддержки семей погибших полицейских.

Турнир памяти Марка Стасюка по рыбной ловле проводится каждый год в честь офицера, который находился на службе и был застрелен в 2018 году в магазине Pep Boys в Ранчо-Кордове.

Во ходе турнира, который проводится пятый год подряд на озере Фолсом, жители Сакраменто собирают деньги для поддержки семей погибших офицеров полиции различными способами, в том числе и с помощью спортивных соревнований.

Родители Стасюка, которые каждый год присутствуют на мероприятии, тронуты этим ежегодным проявлением поддержки. Таким образом семья отмечает пять лет без своего сына, сообщает KCRA 3.

Как организатор турнира, Хаук говорит, что он выполняет свое обещание перед семьей Стасюка, объединяя сообщество и отмечая Стасюка через спорт, который последний так любил.