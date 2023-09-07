“Кремлевского хакера” приговорили к 9 годам тюрьмы в США

Российского бизнесмена приговорили сегодня в федеральном суде в Бостоне за его участие в изощренной схеме хакерских атак, которая принесла около 93 миллионов долларов прибыли благодаря сделкам с ценными бумагами на основе конфиденциальной корпоративной информации, похищенной из компьютерных сетей США.

Владислав Клюшин из Москвы был приговорен судьей окружного суда США к девяти годам тюремного заключения. У Клюшина также конфисковали 34 065 419 долларов и принудили уплатить компенсацию в сумме, которая будет определена позже. В феврале 2023 года Клюшин был признан виновным федеральным жюри в мошенничестве с ценными бумагами. Клюшин был арестован в Сьоне, Швейцария, в марте 2021 года и экстрадирован в Соединенные Штаты в декабре 2021 года.

Клюшин был обвинен вместе с двумя соучастниками из России: Иваном Ермаковым и Николаем Румянцевым. Двое других, Михаил Владимирович Ирзак и Игорь Сергеевич Сладков, были обвинены в отдельном обвинении. Все четыре соучастника остаются на свободе. В июле 2018 года федеральный большой жюри в Вашингтоне обвинило Ермакова в связи с его предполагаемой ролью в схеме вмешательства в выборы в Соединенных Штатах 2016 года путем хакерских атак. В октябре 2018 года Ермаков также был обвинен федеральным большим жюри в Питтсбурге в связи с его предполагаемой ролью в хакерских атаках и связанных с ними операциях дезинформации, нацеленных на международные антидопинговые агентства, спортивные федерации и антидопинговых чиновников.

Клюшин, Ермаков и Румянцев работали в компании M-13, московской информационно-технологической компании, которую владел Клюшин. M-13 предлагала тестирование на проникновение и имитацию “постоянной угрозы” (APT) – обе услуги, которые искали уязвимости в компьютерной системе с использованием хакерских методов, предположительно в оборонительных целях. На веб-сайте M-13 говорилось, что “ИТ-решения” компании использовались “Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, региональными государственными исполнительными органами, коммерческими компаниями и общественными организациями”. Помимо этих услуг, Клюшин инвестировал деньги нескольких инвесторов в свою хакерскую схему и брал с них комиссию в размере до 60 процентов от их прибыли.

Американская пресса подчеркивает, что приговоренный Клюшин в междуанродных финансовых схемах являлся важным “активом” Кремля.