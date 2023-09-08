CNN: Илон Маск не дал Украине осуществить нападение на Черноморский флот

По данным телекомпании, Маск тайно распорядился отключить предоставляемую украинским военным спутниковую связь Starlink, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Глава корпорации SpaceX, самый богатый человек мира Илон Маск в прошлом году тайно распорядился отключить предоставляемую его компанией украинским военным спутниковую связь Starlink в районе аннексированного Крыма, сообщает телекомпания CNN.

По ее свидетельству, тем самым он не дал Украине осуществить нападение на российский Черноморский флот в Севастополе при помощи надводных дронов.

Такое утверждение содержится в биографической книге о Маске, которая должна выйти в свет в США 12 сентября.

Книгу написал известный автор биографий Уолтер Айзексон.

Отрывки из книги попали в распоряжение CNN.

Как утверждается, в частности, в главе, посвященной сорванной атаке, после отключения Starlink украинские морские беспилотники с взрывчаткой «потеряли управление и были вынесены на берег, не причинив вреда».

Когда именно это произошло, в публикации CNN не говорится, неясно, названа ли предполагаемая дата этого события в книге.

Как утверждает автор биографии Маска, бизнесмен велел инженерам своей компании отключить связь, поскольку опасался, что российские военные могут ответить на массированный удар по Черноморскому флоту ядерным ударом.

Утверждается, что у Маска сложилось впечатление, что это возможно, после общения с высокопоставленными российскими представителями.

Украинские представители, как утверждается, пытались убедить миллиардера изменить решение, но тот настоял на своем.

«Starlink был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе, творить мирные дела, а не наносить удары дронами», – якобы заявил Маск автору книги.

Бизнесмен или его представители пока не комментировали сообщение CNN.