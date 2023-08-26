В Вашингтоне расследуют крупную схему мошенничества с медицинским оборудованием

В штате Вашингтон сотрудник медицинского учреждения оказался втянут в крупную схему мошенничества с медицинским оборудованием и расходными материалами – по крайней мере, так полагает Федеральная прокуратура штата. Согласно официальному обвинению, попавшему в редакцию “Славянского Сакраменто”, Денис Ткачук, работавший биомедицинским техником, использовал свою должность для проведения масштабной кражи и последующей продажи украденных предметов через интернет. Ущерб, причиненный его действиями, оценивается в более чем 169 000 долларов.

Согласно официальным данным, начиная с августа 2017 года и до августа 2019 года, Ткачук разработал сложную схему, в рамках которой он приобретал лишнее медицинское оборудование и расходные материалы на деньги больниц, а затем выносил аппаратуру из медицинских учреждений с целью дальнейшей продажи. Известно, что таким образом подозреваемый украл оборудования, как минимум на 100 000 долларов.

Для продаж Ткачук использовал различные платформы, включая онлайн-аукцион eBay и платежные системы PayPal и Zelle. Он фотографировал украденные предметы, размещал объявления и принимал оплату от покупателей. Наибольшее внимание вызывает то, что Ткачук активно продвигал свою схему на протяжении нескольких лет, весьма успешно оставаясь незамеченным.

Как следует из материалов расследования, злоумышленник заказал более 471 предмета, превышая все мыслимые лимиты на количество заказов в индустрии. Этот факт привлек внимание администрации медицинского учреждения, и в итоге была подана жалоба в полицию.

Следствие выявило, что Ткачук также использовал фальшивые фотографии для продвижения товаров и взаимодействия с потенциальными покупателями. За время действия схемы его личная прибыль превысила 169 000 долларов.

Сейчас Ткачуку грозит серьезное наказание за мошенничество, кражу и незаконную продажу медицинского оборудования.