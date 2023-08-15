Российский рубль вошел в тройку мировых валют с наихудшей активностью

Российский рубль продолжает уверенно снижаться, и его стоимость достигла отметки в 101 рубль за доллар. Это является продолжением долгосрочной тенденции, когда российская валюта устойчиво теряет свою ценность на фоне ряда экономических и политических факторов, пишет VOA.

В течение текущего года рубль потерял 26% своей стоимости. Это делает его одной из трех валют с наихудшей активностью в этот период, наряду с турецкой лирой и аргентинским песо. Основные причины такого снижения связаны с несколькими факторами.

Во-первых, санкции, налагаемые Западом в ответ на события в Украине, привели к ограничениям в экспорте и импорте, что существенно снижает доходы страны. Особенно это касается доходов от экспорта нефти и газа.

Во-вторых, увеличившиеся военные операции и расходы на поддержание присутствия в Украине также негативно сказались на экономической стабильности России. Затраты на войну и военные нужды вынуждают правительство перераспределять бюджет, что влияет на экономику страны.

Третья причина – ограничение цен на нефть. Падение доходов от экспорта нефтяни также сказалось на финансовой стабильности страны, так как нефть является одним из основных экспортных товаров России.

Помимо этого, экономические санкции создают негативные условия для привлечения инвестиций, что также влияет на курс рубля.

Центральный банк России активно мониторит ситуацию и даже рассматривает возможность повышения ключевой процентной ставки для стабилизации инфляции. Несмотря на это, банк утверждает, что нет опасности для финансовой стабильности страны.

Слабость рубля также вызвала усиленный отток капитала из России. Это означает, что россияне стремятся перевести свои деньги в другие, более стабильные валюты, что в свою очередь может привести к увеличению инфляции и давлению на национальную экономику.