Нападение на семью иммигрантов в штате Вашингтон

В результате нападения на семью иммигрантов погибла 68-летняя бабушка приехавшая из России погостить у своих родственников. Кроме того, в результате стрельбы ранены двое детей; подозреваемый задержан.

Убийство произошло в одном из домов в Эдмондса, согласно информации отдела шерифа округа Снохомиш, штат Вашингтон. Пожилая женщина была застрелена, а взрослый мужчина и женщина были ранены и доставлены в медицинский центр в Сиэтле с “угрожающими жизни” травмами.

По словам правоохранителей, во время стрельбы в доме также находились двое детей, однако они остались невредимыми.

Сотрудники шерифа округа арестовали подозреваемого с помощью собаки-полицейского и воздушной поддержки от Патрульной службы штата Вашингтон.

Мотив подозреваемого неизвестен, и неясно, было ли у него какое-либо отношение к семьей иммигрантов.

Полиция Мэрисвилла сообщила, что задержанный подозревается в другом свежем убийстве в соседнем районе.

На сайте GoFundMe появилась просьба о помощи пострадавшей семье:

«Рано утром 10 августа в дом семьи Алтуховых проник вооруженный мужчина. Это привело к трагедии, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. Юлия и Алексей были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии с многочисленными огнестрельными ранениями. Мать Алексея скончалась на месте.

Двое детей, Лева 5 лет и Эмма 7 лет, также были дома во время трагедии, но, к счастью, не пострадали и в настоящее время находятся с другом семьи.

Семья находится в отчаянном положении, и любая финансовая помощь будет оценена, чтобы помочь покрыть похороны, медицинские счета и поддержать детей».