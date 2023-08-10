Microsoft окончательно уходит из России

Корпорация Microsoft приняла серию решений, имеющих отношение к России и текущей ситуации в Украине. Одно из ключевых объявлений заключается в том, что с 30 сентября компания прекращает продление корпоративных подписок для российских клиентов. Это было подтверждено письмом, которое служба поддержки Microsoft Online Services направила одному из клиентов. В этом письме было заявлено, что компания больше не может принимать платежи на местные банковские счета, и, следовательно, российские клиенты не смогут продлевать действующие подписки после указанной даты. Об этом сообщает «Настоящее время».

Помимо этого, Microsoft также объявила о приостановке новых продаж своих продуктов и услуг в России. Это решение связано с обвинениями в нарушении санкций США в отношении России и других стран. Компания согласилась выплатить более 3 миллионов долларов в качестве штрафа за предоставление своего программного обеспечения и услуг лицам и организациям, нарушающим санкции, в том числе в регионе Крыма.

В контексте событий в Украине, Microsoft также предприняла ряд дополнительных действий. Компания выделила более 35 миллионов долларов на гуманитарную помощь и поддержку для Украины. Это включает предоставление технологий и средств для организаций, оказывающих помощь на местах. Сотрудники Microsoft также пожертвовали более 13,5 миллионов долларов, которые компания удвоила, чтобы помочь беженцам и организациям в Украине и соседних странах.

Ранее сообщалось о том, что европейские отделения Microsoft помогут украинцам в трудоустройстве.

Кроме того, Microsoft активно сотрудничает с украинским правительством в области кибербезопасности. Компания помогает выявлять уязвимости в государственных системах Украины и предоставляет технические средства защиты для организаций.

В целом, решения Microsoft связаны с текущей сложной ситуацией и нарушениями санкций, а также демонстрируют поддержку Украины и её народа.