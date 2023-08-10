Администрация Сан-Франциско прощает долги 13 тыс. студентов

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявила о прощении студенческих долгов 13 000 горожан, проходившим обучение в Городском колледже Сан-Франциско в последние 5 лет.

Мэр Сан-Франциско и канцлер Городского колледжа объявили сегодня об освобождении от долгов за обучение для тысяч жителей Сан-Франциско, которые учились в колледже за последние пять лет.

Кроме того, представители мэрии объявили, что специально для горожан был зарезервирован дополнительный бюджет в размере 2,1 миллиона долларов, что позволит бывшим студентам продолжить свое обучение в местном колледже бесплатно.

Ежегодно городской колледж Сан-Франциско обслуживает более 60 000 студентов в нескольких образовательных центрах по всему городу и предлагает более 250 степеней и сертификатов, онлайн-курсы и курсы повышения квалификации.

Ранее сообщалось о попытке прощения студенческих долгов в общенациональном масштабе. Этим занимается администрация президента Джо Байдена, однако старания демократов продолжают блокировать республиканские законодатели.