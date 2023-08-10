Генпрокурор Калифорнии извинился перед японцами за их интернирование во время Второй мировой войны

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта опубликовал официальное извинение, в котором признается участие Офиса генерального прокурора Калифорнии в заключении и лишении имущества американцев японского происхождения во время Второй мировой войны.

Сегодня, в 35-ую годовщину Закона о гражданских свободах 1988 года, генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта выразил официальное извинение, признавая прошлую причастность Офиса генерального прокурора штата к несправедливому лишению гражданских прав и гражданских свобод японо-американцев во время и после Второй мировой войны.

«Сегодня мой офис официально извиняется за использование юридических инструментов для лишения целого поколения американцев японского происхождения их свобод и финансовой безопасности во время эпохи Второй мировой войны”, – заявил генеральный прокурор Бонта. “Принудительная релокация и заключение в лагеря японо-американских граждан остаются одним из самых мрачных периодов в нашей истории, и страдания, которые были вызваны у семей японцев по всей Калифорнии, невозможно измерить. Мы никогда не сможем стереть ужасы прошлого, но мы должны предпринять шаги для искупления прошлых ошибок, отвечая на призывы к правосудии и примирению, расовому исцелен и трансформации. Офис генерального прокурора Калифорнии глубоко сожалеет о своей причастности к этим подлогам и нарушениям гражданских прав и этим извинением утверждает свою миссию защиты гражданских свобод для всех американцев”.

Напомним, что в 1942 году президент Франклин Рузвельт подписал Исполнительный приказ 9066, который узаконивал заключение более чем 120 000 лиц японской национальности, проживавших в основном на Западном побережье США. Бывший генеральный прокурор Калифорнии Эрл Уоррен выступил перед Конгрессом в поддержку этого приказа и осуществлял Закон о земельных владениях иноземцев Калифорнии 1913 года, который позволял отнимать земельные участки, принадлежавшие семьям японо-американцев. В 1943 году генеральный прокурор Калифорнии Роберт Уокер Кенни создал специальный отдел для осуществления Закона о земельных владениях иноземцев Калифорнии. Закон о земельных владениях иностранцев Калифорнии запрещал азиатам приобретать или арендовать землю до 1952 года, когда Калифорнийский Верховный суд признал этот закон нарушающим Четырнадцатую поправку.

В 1944 году Офис генерального прокурора Калифорнии присоединился к штатам Вашингтон и Орегон в представлении амикуса в Верховный суд США в деле Коремацу против Соединенных Штатов, поддерживая заключение Фреда Коремацу – национального героя гражданских прав, который боролся против незаконного заключения японо-американцев, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств угрозы безопасности США со стороны последних. Офис генерального прокурора признает сегодня, что это было «категорически неправильно».

«В условиях продолжающегося расизма, страха и ксенофобии, генеральный прокурор Бонта остается полностью приверженным борьбе за безопасность и инклюзивность всех общин Калифорнии», – говорится в пресс-релизе генпрокурора.

Генпрокурор штата также сообщает, что его офис учредит Бюро расовой справедливости в рамках Департамента юстиции Калифорнии, проведет виртуальную конференцию против преступлений ненависти с мэрами крупных городов Калифорнии, а также создаст Офис по коммуникациям с общинами в рамках Департамента юстиции Калифорнии.