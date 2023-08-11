США ввели санкции в отношении российских олигархов, связанных с «Альфа-Групп»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций в отношении четырех российских олигархов и ведущей российской бизнес-ассоциации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства финансов.

В санкционный список OFAC сегодня были внесены имена Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Все они входили в наблюдательный совет консорциума «Альфа-Групп», одного из крупнейших российских финансово-инвестиционных конгломератов в России. Эти бизнесмены уже находятся под санкциями Австралии, Канады, Европейского союза, Новой Зеландии и Великобритании.

«Богатые представители российской элиты должны понять, что они не могут вести свой бизнес в обычном режиме, в то время как Кремль ведет войну против украинского народа, — говорится в заявлении заместителя министра финансов Уолли Адейемо. – Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует неоправданному и ничем не спровоцированному вторжению в Украину».

В санкционный список Минфина также был внесен Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — бизнес-ассоциация, контролирующая технологический сектор российской экономики. В составе РСПП существует множество координационных советов, в том числе по вопросам импортозамещения, технологической независимости и развития технологий.

РСПП был включен в санкционный список в соответствии с Административным указом 14024 за причастность к технологическому сектору экономики Российской Федерации.

Петр Авен, председатель совета директоров российской страховой компании и член наблюдательного совета «Альфа-Групп», Михаил Фридман, основатель «Альфа-групп», до сих пор участвующий в деятельности консорциума, и Алексей Кузьмичев, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» и руководитель инвестиционной компании были внесены в санкционный список за участие в работе финансового сектора российской экономики. Фридман также оказался под санкциями из-за участия в деятельности РСПП.

Герман Хан, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» и председатель правления российской строительной компании, оказался под санкциями в связи с участием в финансовом и строительном секторах российской экономики.

Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении, опубликованном Госдепартаментом в пятницу, также сообщил о введении санкций в отношении четырех олигархов, причастных к деятельности «Альфа-Групп» и в отношении РСПП.

«Соединенные Штаты продолжат принимать все необходимые меры для привлечения к ответственности тех, кто способствует войне России против Украины и извлекает из нее выгоду», – заявил госсекретарь.

Русская служба «Голоса Америки»