СМИ: Путин хочет затянуть войну до победы Трампа на президентских выборах

Российский президент Путин учитывает предстоящие президентские выборы в США при планировании войны с Украиной.

Согласно информации CNN, американские и европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что российский президент Владимир Путин учитывает предстоящие президентские выборы в США 2024 года при планировании своих действий по войне в Украине. Его надежда состоит в том, что поражение текущего президента Джо Байдена приведет к сокращению поддержки США для Украины и улучшит позицию России в переговорах. На данный момент нет явных доказательств того, что Путин умышленно затягивает войну в надежде на победу Дональда Трампа или республиканского кандидата. Однако американские чиновники полагают, что предстоящие выборы будут оказывать влияние на решения Путина относительно Украины, что делает маловероятным решение конфликта до конца следующего года.

Опрос CNN, опубликованный в пятницу, показал, что большинство американцев против предоставления Конгрессом дополнительных средств для поддержки Украины, так как общественное мнение разделяется относительно того, достаточно ли США уже сделали в этом конфликте. Один из американских чиновников заявил, что у него “нет сомнений” в том, что Путин пытается “выждать” до выборов 2024 года.