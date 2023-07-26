В Сенате США хотят провести аудит расходов правительства США на помощь Украине

Конгресс США уже утвердил помощь Украине на сумму, превышающую $100 миллиардов долларов с момента начала полномасштабного вторжения России на ее территорию.

Ряд республиканцев из Сената США предложили новую поправку к проекту оборонного бюджета США на следующий год. Эта поправка предусматривает выделение дополнительных $10 миллионов на создание службы, которая будет контролировать расходы правительства США на помощь Украине.

Новая служба аудита, предполагаемая поправкой, будет включать 30 должностных лиц. Она будет заниматься более детальным контролем и прозрачностью в отношении помощи, предоставленной Украине. Республиканцы считают, что это необходимо для улучшения эффективности и прогресса в использовании помощи, а также для предотвращения возможных злоупотреблений и недостатков в текущей системе аудита.

Авторы данной поправки – сенаторы-республиканцы Джош Хоули, Дим Риш, Роджер Викер и Джон Кеннеди, представляют разные точки зрения в отношении помощи Украине в рамках Республиканской партии.

Важно отметить, что Говли выступает против предоставления помощи Украине, тогда как Риш и Викер поддерживают эту инициативу и считают, что действующая система аудита достаточна. Кеннеди также высказался о том, что, несмотря на уже существующие механизмы наблюдения, всегда можно улучшить прозрачность и эффективность помощи.

Эта поправка является важным шагом в направлении более тщательного контроля и управления помощью Украине со стороны США, учитывая ее стратегическую роль в ситуации с Россией, передает VOA.