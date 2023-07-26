Путешественникам из США потребуется виза для въезда в ЕС

Важное изменение для миллионов путешественников: Европейский союз (ЕС) объявил о введении обязательной визы для всех неграждан ЕС перед въездом на их территорию, новое правило вступит в силу с 2024 года.

Это означает, что от миллионов туристов из различных стран скоро будет требоваться разрешении на поездку для посещения большинства европейских стран. ЕС оправдывает данное нововведение как необходимость для повышения безопасности и контроля на границах.

Согласно официальному сайту по путешествиям Европейского союза, посетителям из более чем 60 стран, включая Соединенные Штаты, потребуется подать заявку на визу через специальный веб-сайт или мобильное приложение с 2024 года. Процесс подачи заявки также потребует предоставления удостоверения личности, планов поездки и финансовых ресурсов.

Для граждан США виза будет стоить около $8, с освобождением от оплаты для лиц младше 18 лет и старше 70 лет. Ожидается, что большинство заявок будут рассмотрены в течение нескольких минут, хотя некоторые могут занять до 30 дней.

Власти ЕС уверены, что новое требование визы улучшит безопасность и контроль на границах.