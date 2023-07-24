Сенаторы США предлагают поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО

Поддержка Украины в Сенате продолжает оставаться двухпартийной, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили в Сенат США проект резолюции в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила Оксана Маркарова, посол Украины в Вашингтоне.



Ранее сенаторы делали заявления о проекте этой резолюции:



«…Проект резолюции Sense of the Senate, призывает к созданию дорожной карты по вступлению Украины в НАТО, как только это станет практически возможным. Только благодаря членству в НАТО Украина может чувствовать себя в полной безопасности перед лицом повторяющейся российской агрессии. Мир, который завоюет Украина, должен быть постоянным. Их борьба была противостоянием коррумпированному клановому авторитаризму, и они заслужили надежный и прочный мир в НАТО», – сообщает Reuters.



Сенаторы предложили заявить в резолюции, что вступление Украины в НАТО крайне важно для предотвращения войн в будущем, укрепления мира и обеспечения безопасности в Европе.



В резолюции также отмечается поддержка Сенатом США правительства и народа Украины в «неспровоцированной войне, длящейся более 500 дней, поскольку украинцы продолжают защищать свой суверенитет и бороться за то, чтобы оставаться независимым, свободным и демократическим государством».



Ранее те же сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) сделали заявление о предоставлении Украине дополнительных вооружений, сообщало агентство Reuters.



Грэм и Блюменталь заявили: «Поскольку Украина продолжает контрнаступление против российских оккупантов, нам становится ясно, что для обеспечения победы Украины необходимы оружие большей дальности и современные истребители четвертого поколения».