В США экстрадирован россиянин, подозреваемый в поставках боеприпасов в РФ

Подозреваемый агент российской разведки экстрадирован из Эстонии для суда по обвинениям в поставке американской электроники и боеприпасов в российскую армию.

Подозреваемый Вадим Конощенок предстал перед судьей Рамоном Е. Рейесом-младшим в федеральном суде Бруклина по обвинительному акту, в котором он обвиняется в заговоре и других преступлениях, связанных с глобальной сетью по снабжению и отмыванию денег от имени российского правительства. Конощенок, гражданин России с предполагаемыми связями с Федеральной службой безопасности России (ФСБ), был арестован в Эстонии и экстрадирован в США 13 июля 2023 года.

Согласно обвинительному акту и документам суда, подозреваемый был связан с компаниями Serniya Engineering и Sertal LLC («Сеть Serniya»), московскими компаниями, которые действовали по указанию российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и сектора исследований и разработок, включая оборудование, которое может использоваться в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приложений. В результате вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли (DOC BIS) наложили санкции на Serniya, Sertal и несколько лиц и компаний, участвующих в схеме, называя их “ключевыми элементами в военной машине Российской Федерации”.

По обвинению, сеть Serniya была лицензирована ФСБ России – главной спецслужбой России и преемницей КГБ Советского Союза, для осуществления высокочувствительных и классифицированных закупочных операций. В электронных коммуникациях Конощенок явно идентифицировал себя как “полковник” ФСБ, прикрепив фотографию с собой в униформе. Анализ оборудования для электронных коммуникаций, изъятого у Конощенка, показал наличие сохраненных контактов с префиксом “ФСБ” и адресов электронной почты с доменами “ФСБ[.]ru”. В одной из записей его календаря фигурировал “приказ ФСБ”.

Согласно обвинению, Эстония была популярным транзитным пунктом, где Конощенок перевозил американские товары через границу в Россию. 27 октября 2022 года он был задержан эстонскими властями при попытке пересечения границы из Эстонии в Россию с приблизительно 35 различными видами полупроводников и электронных компонентов, включая несколько контролируемых США предметов. Конощенок также был многократно останавливался эстонскими пограничниками при попытке перевозки сотен тысяч американских и контролируемых для экспорта патронов в Россию, включая 6,5 мм, 7 мм, магнум-патроны, которые часто используются снайперами, а также военные патроны. На данный момент более полутонны военных боеприпасов, связанных с Конощенком, были обнаружены или перехвачены до того, как они могли быть перевезены в Россию. Конощенок использовал эстонскую фронтовую компанию “Stonebridge Resources” и часто общался с другими соучастниками о поиске, транспортировке и оплате контролируемых предметов. В его электронных коммуникациях четко указывалась его комиссионная – “10%”, потому что он “не может делать меньше. Санкции… Санкционируемый предмет за 10%”.

Если будет признан виновным, подсудимый может быть приговорен к максимальному сроку заключения в 30 лет. Обвинения в обвинительном акте являются предположениями, и подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.