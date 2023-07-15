В США, наконец, можно приобрести Tesla Cybertruck

Tesla, наконец, завершила строительство своего первого кибергрузовика. Об этом компания Илона Маска сообщила в Твиттере. Стоит отметить, что на рынок Tesla Cybertruck выходит с опозданием на два года и будет стоить на $10 тыс больше, чем об этом заявлялось ранее.

Электромобильная компания “Тесла” опубликовала изображение рабочих в касках, окружающих стильный кибергрузовик, который, как они заявили, был собран на своей Гигафабрике недалеко от Остина, штат Техас.

Tesla представила прототип футуристического кибергрузовика в 2019 году и заявила, что производство начнется в конце 2021 года. Выдающийся прототип выглядел как большой металлический трапецоид на колесах, его внешность была сделана из нержавеющей стальной сплава. Однако демонстрация предположительно неразбиваемых окон грузовика в 2019 году завершилась неудачно, когда металлический шар, брошенный в окна, действительно их разбил.

Компания неоднократно откладывала сроки производства, и в прошлом году Маск назвал нехватку комплектующих основной причиной переноса запуска кибергрузовика на 2023 год.

Как заявлялось ранее, одноводная версия с запасом хода более 250 миль стоила $39,900. Вариант с двумя моторами и запасом хода более 300 миль начинался бы от $49,900. Модель с тремя моторами и запасом хода более 500 миль стартовала бы с цены $69,900.

Однако в октябре 2021 года Tesla убрала эти цены и спецификации Cybertruck и не предоставила новой информации.