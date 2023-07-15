Блинкен: Путина нужно лишить иллюзий относительно победы в войне в Украине

Госсекретарь США заявил в пятницу в Джакарте, что в военном и экономическом плане Россия стала слабее, чем до вторжения в Украину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президента Владимира Путина нужно избавить от иллюзий, что Россия сможет продержаться дольше, чем Украина и поддерживающие ее страны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в столице Индонезии Джакарте.

«Возможно, это самый быстрый способ положить конец этой войне, потому что Путин считает, что он может просто продолжать ее бесконечно, несмотря на ужасающие издержки, которые из-за него понесла Россия», – заявил глава американской дипломатии, отвечая на вопрос журналиста, какие могут быть следующие шаги США в ситуации, когда войне в Украине не видно конца.

«В военном, экономическом плане [Россия сегодня] гораздо слабее, чем раньше. Ее позиции в мире резко ухудшились. Миллион россиян покинули страну. Многие были убиты на поле боя в мясорубке, созданной Путиным. Европа отошла от энергетической зависимости от России. Во многих отношениях это было глубокое стратегическое поражение России», – продолжил он.

Госсекретарь США отметил, что на недавнем саммите в Вильнюсе десятки стран приняли очень конкретные меры по поддержке Украины, которая защищает свою территорию и пытается вернуть земли, захваченные Россией.

«Речь в том числе идет о мерах, которые будут действовать много лет и направлены на укрепление оборонных институтов Украины для их реформирования и большей оперативной совместимости с НАТО», – подчеркнул Блинкен.

По его словам, эти долгосрочные обязательства по обеспечению не только безопасности Украины, но и ее экономического благосостояния, по оказанию гуманитарной помощи, вероятно, являются лучшим способом разуверить Путина в том, что он каким-то образом одержит победу.

«Вопрос в том, где и как закончится [война]. По сути, эти решения должна принимать Украина, потому что речь идет о ее будущем, ее народе, ее земле, ее свободе. Никто не хочет окончания войны скорее, чем украинский народ, – сказал Блинкен. – Мы решительно поддержим любую страну, которая сможет найти путь к справедливому и долгосрочному решению, соответствующему Уставу ООН, [принципам] территориальной целостности, независимости и суверенитета».

«Но пока мы не видим со стороны России никаких признаков, что она действительно готова приступить к серьезной дипломатической работе и прекратить начатую ею войну», – заметил Блинкен.

Госсекретаря США спросили, были ли у него контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который также прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии Восточноазиатского саммита и АСЕАН.

«Думаю, будет справедливо сказать, что, судя по тому, что мы услышали сегодня от министра иностранных дел Лаврова, его вмешательства и контакты не были конструктивными или продуктивными ни по одному вопросу, – заявил Блинкен. – В отличие от США и многих других стран он сосредоточился на абсолютно негативной презентации и повестке, в которой он, фактически, приписал все проблемы мира Соединенным Штатам».

«Мы были сосредоточены на позитивной повестке, которая у нас есть с АСЕАН, в том числе на вопросах, которые у меня уже была возможность обсудить… Думаю была разительная разница между тем, что мы привнесли в эту положительную повестку, в общее видение будущего региона, и тем, что мы услышали от Лаврова», – добавил Блинкен.



Он также затронул тему Черноморской зерновой инициативы, которая была достигнута при посредничестве ООН и Турции и позволила Украине экспортировать зерно и другое продовольствие через порты, ранее заблокированные Россией.

По словам Блинкена, Россия использует Черноморскую зерновую инициативу в качестве оружия, а предупреждения Москвы, что она может не продлить свое участие в соглашении, угрожают не только Украине, но и всему миру.

«Думаю, все ожидают, что Россия должна продлить и даже расширить эту инициативу», – сказал госсекретарь США.

«Думаю, во всем мире… есть четкое требование, что, если Россия не собирается прекращать свою ужасную агрессивную войну против Украины, она, по крайней мере, должна продлить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы эти продукты питания могли поставляться на мировые рынки, снижая цены и поддерживая предложение», – резюмировал он.