Процесс въезда украинцев в США значительно усложнился

Более 270 тысяч украинцев въехали в США по гуманитарному “паролю” “Ukrainian Adjustment Act” (U4U).

С февраля 2022 года в США въехало более 270 тысяч украинцев, из которых почти 130 тысяч были приняты в рамках программы U4U (Единство ради Украины), сообщает Министерство внутренней безопасности (DHS), управляющее данной программой. Более 200 тысяч американцев выступили спонсорами украинских граждан именно по этой программе.

Программа U4U, организуемая DHS, была создана с невероятной скоростью и открытостью для украинцев, что, по словам представительницы Совета директоров Ukraine Immigration Task Force Ирины Мазур, является беспрецедентным для США.

По этой программе украинцы не получили статус беженцев, но были выданы специальные гуманитарные “пароли” сроком действия на 2 года. Отличие заключается в том, что статус беженца позволяет человеку подать заявку на “зеленую карту” через год, в то время как гуманитарный “пароль” такую возможность не предоставляет.

Однако, срок пребывания украинцев по гуманитарному “паролю” истекает во время острой политической борьбы в США, когда миграционный вопрос становится особенно актуальным.

Законопроект “Ukrainian Adjustment Act”, зарегистрированный 7 июня в Палате представителей, предусматривает разрешение украинцам с гуманитарным “паролем” остаться в Соединенных Штатах на постоянное жительство и получить “зеленую карту” (разрешение на постоянное жительство). Авторами этого законопроекта выступили представители Конгрессовой группы в поддержку Украины.

Однако, процесс въезда украинцев в США в последнее время значительно усложнился. Если ранее принимали практически всех после февраля 2022 года, то за последние полтора года американское правительство столкнулось с злоупотреблениями и усилило процедуры проверок.

На данный момент юридическое будущее украинцев, прибывших в США после полномасштабного вторжения, остается неопределенным, сообщает VOA.